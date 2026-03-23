ريال مدريد وبرشلونة يتحديان الهيمنة الاقتصادية لـ «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)

تُهيمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على سوق كرة القدم العالمية، وهو ما يؤكده تقرير مرصد CIES لكرة القدم، ومن بين الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية للاعبين، 6 منها أندية إنجليزية: تشيلسي، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام هوتسبير، ومانشستر يونايتد.

ويتصدر تشيلسي القائمة بقيمة 1.732 مليار يورو موزعة على 54 لاعباً، يليه مانشستر سيتي بقيمة 1.608 مليار يورو موزعة على 47 لاعباً، ثم ريال مدريد بقيمة 1.541 مليار يورو موزعة على 36 لاعباً، ويحتل برشلونة المركز الرابع بقيمة 1.389 مليار يورو.

ورغم أن متوسط قيمة اللاعبين في الأندية الإسبانية أعلى، إلا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر من حيث القيمة الإجمالية للفريق، بفضل العدد الأكبر من اللاعبين الذين يمتلكهم كل نادٍ.

ففي ريال مدريد، يبلغ متوسط قيمة اللاعب الواحد 42.8 مليون يورو، وفي برشلونة 37.5 مليون يورو، مقارنة بـ 32.1 مليون يورو في تشيلسي، و34.2 مليون يورو في مانشستر سيتي.

ويعكس توزيع القيمة أيضاً الاختلافات في النموذج الرياضي، ويمتلك تشيلسي تشكيلة متوازنة للغاية، تبلغ قيمة لاعبه الأغلى، إستيفاو ويليان، 123 مليون يورو، أي ما يعادل 7% فقط من القيمة الإجمالية للفريق.

وفي حالة الأندية الإسبانية، تتركز القيمة بشكل أكبر في بعض نجومها البارزين، ففي برشلونة، تتجاوز قيمة لامين يامال 350 مليون يورو لتقرير CIES، أي ما يقارب ربع القيمة الإجمالية للفريق. أما في ريال مدريد، فيُعد كيليان مبابي اللاعب الأغلى قيمة، حيث تتجاوز قيمته 190 مليون يورو، ما يمثّل نحو 13% من القيمة الإجمالية للنادي.

وإلى جانب إنجلترا وإسبانيا، تضم قائمة أغلى الفرق أندية أوروبية كبرى أخرى. يتصدر باريس سان جيرمان فرنسا بأكثر من 1.3 مليار يورو، ويتجاوز بايرن ميونيخ مليار يورو في ألمانيا، بينما تبلغ قيمة إنتر ميلان نحو 820 مليون يورو في إيطاليا. وخارج الدوريات الكبرى، يبرز بنفيكا البرتغالي، وآيندهوفن الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي في التصنيفات الدولية.

ويعكس تقرير CIES الهيكل الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية، حيث يهيمن الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث حجم وعمق التشكيلة، بينما تحتفظ أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة بتشكيلات ذات قيمة متوسطة عالية بفضل ثِقَل نجومها الكبار.

الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية للاعبين

1- تشيلسي (إنجلترا): 1.732 مليار يورو

2- مانشستر سيتي (إنجلترا): 1.608 مليار يورو

3- ريال مدريد (إسبانيا): 1.541 مليار يورو

4- برشلونة (إسبانيا): 1.389 مليار يورو

5- أرسنال (إنجلترا): 1.348 مليار يورو

6- باريس سان جيرمان (فرنسا): 1.346 مليار يورو

7- ليفربول (إنجلترا): 1.046 مليار يورو

8- بايرن ميونيخ (ألمانيا): 1.00 مليار يورو

9- توتنهام هوتسبير (إنجلترا): 897 مليون يورو

10- مانشستر يونايتد (إنجلترا): 829 مليون يورو