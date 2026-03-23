التوقف الدولي يحبط فينيسيوس!

التوقف الدولي يحبط فينيسيوس!
23 مارس 2026 13:56

مدريد(د ب أ)
أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، عن إحباطه من حلول فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري مع تألقه اللافت مع العملاق الإسباني خلال الفترة الأخيرة.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليقود الريال للفوز على مانشستر سيتي في إنجلترا بنتيجة 2 / 1، الأسبوع الماضي، والتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني. وواصل النجم البرازيلي تألقه بتسجيل ثنائية جديدة ساهمت في فوز الريال على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بنتيجة 3 / 2، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأبقى الريال بهذا الفوز على فارق أربع نقاط مع غريمه الأزلي، برشلونة، متصدر الترتيب وحامل اللقب قبل تسع جولات من انتهاء المسابقة.
وصرح فينيسيوس عبر قناة ناديه عقب الديربي: "من المؤسف أن نتوقف في الوقت الحالي، لأن الفريق يمر بسلسلة من النتائج الإيجابية، ولكننا سننضم للمنتخبات، وأتمنى أن يعود جميع اللاعبين دون إصابات، لأننا نقترب من أهم مرحلة في الموسم". وبشأن الفوز في ديربي مدريد، قال النجم البرازيلي "أنا سعيد جداً بالمباراة التي لعبناها وسيطرنا عليها منذ البداية، وسعيد أيضاً بتسجيل هدفين، لكن الفضل يعود أيضاً للجماهير والجهاز الفني وزملائي اللاعبين الذين عملوا بجدية خلال التدريبات على مدار الأسبوع".
واصل فينيسيوس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد على شبكة الإنترنت: "أشعر بسعادة كبيرة، وأعمل بجدية من أجل مثل هذه المباريات القوية، ودائماً ما أتحسن في هذه المرحلة من الموسم، لا أعرف ما يحدث لي، لكنني أسجل أهدافاً وأقدم التمريرات الحاسمة".
وختم النجم البرازيلي تصريحاته "رئيس النادي دائماً ما يطالبني بتسجيل هدفين في كل مباراة، وأهدي هدفي في أتلتيكو مدريد له".

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
كلوب: لم أبلغ سن التقاعد ومفاوضات ريال مدريد هراء!
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
