الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دورتموند يدرس التعاقد مع المدير الرياضي لنادي إلفرسبيرج

23 مارس 2026 15:04

 

برلين (د ب أ)
ذكرت شبكة سكاي ومجلة كيكر، اليوم الاثنين، أن نيلز أولي بوك، المدير الرياضي لنادي إلفرسبيرج، دخل دائرة المرشحين لخلافة نظيره سيباستيان كيل في بوروسيا دورتموند، ورحل كيل بشكل مفاجئ وفوري أمس الأحد، لينهي رحلة طويلة مع دورتموند قضاها لاعباً ومسؤولاً على مدار 24 عاماً في النادي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم.
وأشارت التقارير إلى أن بوك (40 عاماً)، والذي قاد إلفرسبيرج المتواضع للصعود من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثانية، واقترب من الصعود للبوندسليجا، يناسب طموحات دورتموند. وذكرت صحيفة بيلد أن ألكسندر روزن، المدير الرياضي السابق لنادي هوفنهايم، يبقى أيضاً ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي أعلى منصب رياضي في دورتموند.
وتردّدت أنباء أيضاً حول انضمام ماركوس كرويشه، عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت لشؤون الرياضة إلى دورتموند. ويمتد عقد كرويشه (45 عاماً) مع فرانكفورت حتى عام 2028، وسيعمل المدير الرياضي الجديد لدورتموند مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي حقق نجاحاً كبيراً هذا الموسم في الدوري الألماني، فلم يخسر الفريق تحت قيادته سوى مباراتين، ويتخلف بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.

