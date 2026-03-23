ملاكمة أمريكية واعدة تدخل في غيبوبة



لوس أنجلوس (د ب أ)

دخلت الملاكمة الأميركية الشابة، إيزيس سيو، البالغة من العمر 19 عاماً، في غيبوبة اصطناعية نتيجة إصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة لها، وقالت قناة برو بوكس تي في الناقلة للمباراة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «بالنيابة عن الرئيس التنفيذي جاري جوناس وجميع أسرة القناة، ندعو الله بالشفاء العاجل للملاكمة إيزيس سيو».

أضافت القناة: «إنها في غيبوبة طبيّة، قلوبنا معها ومع عائلتها في هذا الوقت العصيب، ونرجوكم مشاركتنا في الدعاء لها بالشفاء العاجل والتام». وأصيبت سيو في الجولة الأولى من المباراة بالضربة القاضية على يد جوسلين كاماريلو في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، يوم السبت.