جيوكيريس: أرسنال سيعود أقوى بعد خسارة نهائي كأس الرابطة



لندن (د ب أ)

قال فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال، إن فريقه سيكون أكثر حماساً في سعيه للفوز بلقب هذا الموسم بعد خسارة نهائي كأس الرابطة، وتبدّدت آمال الفريق اللندني في تحقيق الرباعية بعد خسارته بهدفين أمام مانشستر سيتي أقرب منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي، أمس الأحد.

ويمنح لقب كأس الرابطة فريق السيتي دفعة معنوية في محاولته لتقليص فارق النقاط التسع مع أرسنال في صدارة جدول الترتيب، لكن جيوكيريس يثق أن كبوة خسارة كأس الرابطة، ستزيد من تركيز فريقه. وقال جيوكيريس لوسائل الإعلام عقب نهائي كأس الرابطة: «بالطبع لا نشعر بحالة جيدة، ولكن لا تنتظرنا مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام، بل أمامنا أسبوعان للاستعداد للمباراة المقبلة، وسنعود أقوى وأكثر حماساً بالتأكيد».

ويخوض أرسنال مباراته القادمة أمام ساوثهامبتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي 4 أبريل، وبعدها بأيام يحلّ ضيفاً على سبورتنج لشبونة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة على أرضه أمام بورنموث يوم 11 أبريل، وسيلعب أرسنال مباراة حاسمة خارج أرضه أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 19 أبريل.

وبشأن خسارة نهائي كأس الرابطة، قال جيوكيريس: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وأهدرنا عدداً من الفرص، ولكن قبل 10 دقائق من انتهاء الشوط الأول استعادوا زمام المبادرة، واستحوذوا على الكرة، ولم يصنعوا فرصاً خطيرة كثيرة، لكنهم سيطروا لفترة طويلة، وتكرّر الأمر في الشوط الثاني».

واصل مهاجم أرسنال: «العودة كانت صعبة بعد تقدُّمهم بهدف، وهذا وضع طبيعي عند مواجهة الفرق الكبيرة». وبلهجة مماثلة تحدّث ديكلان رايس، نجم وسط أرسنال، مبدياً إصراره الشديد على ضرورة العودة بقوة بعد فترة التوقف الدولي. كتب رايس على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «خسارة هذا النهائي لا تحدّد مصيرنا، بل ستزيدنا إصراراً على مواصلة المشوار وإنهاء الموسم بقوة».