«غاغة» تُتوّج بكأس الحقايق المفتوح في «ختامي المرموم»

23 مارس 2026 17:30

 

دبي (الاتحاد)
استضاف ميدان المرموم، مساء اليوم، منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، بمشاركة 2073 مطية، وتمكّنت «غاغة» لراشد محمد علي راشد العبار الفلاسي من التتويج بكأس الأبكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن بلغ 6:15:9 دقيقة.
ونجح «ناهض» لعايض رفعان عايض القحطاني في الظفر ببندقية الجعدان المفتوح وجائزتها المالية 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً قدره 6:12:5 دقيقة كأفضل توقيت في الأشواط المسائية التي أقيمت في أجواء ماطرة.
وفي أشواط الإنتاج، أهدت «خيره» مالكها جابر محمد جابر المري كأس الإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بعدما سجّلت توقيتاً بلغ 6:15:3، وانتزع «مهستر» لعبيد حميد حمد الدرعي بندقية الجعدان. 
وفي الفترة الصباحية اقتنصت «مرفوقة» لسعيد حمد قناص العامري ناموس الشوط الأول للأبكار الإنتاج بتوقيت بلغ 5:52:4 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني للجعدان الإنتاج لـ «النايف» لغاصب محمد خيله العفاري بزمن قدره 5:53:2 دقيقة.
وكسبت «غناه» لمحمد علي محمد علي نوره صدارة الشوط الثالث للإنتاج بتوقيت 5:54:4 دقيقة، وفاز «أشقر» لحمد مبارك مسلم عثعيث العامري بناموس الشوط الرابع للجعدان الإنتاج، مسجلاً 5:51:7 دقيقة.
وسجّل «الفاتن» لمحمد الدحبه صقوح العامري أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعد فوزه بالشوط الثالث عشر للجعدان الإنتاج، قاطعاً المسافة في زمن بلغ 5:51:2 دقيقة.
من ناحية أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن تأجيل مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي للفطامين، وذلك بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار الخير والبركة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين خلال الفترة المقبلة.
وتتواصل يوم غد منافسات مهرجان ختامي المرموم 2026 بإقامة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، خُصصت الأشواط العشرة الأولى منها لهجن الإنتاج، في بداية مشوار اللقايا ضمن برنامج المهرجان.
وفي الفترة المسائية، يقام 20 شوطاً، تتقدمها الأشواط الستة الأولى المخصصة لرموز اللقايا على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، حيث يقام شوط اللقايا البكار المفتوح على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، فيما يقام شوط اللقايا الجعدان المفتوح على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.
ويقام شوط اللقايا البكار المحليات على كأس وجائزة مالية مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان المحليات على بندقية وجائزة مالية 800 ألف درهم، إضافة إلى شوط اللقايا البكار الإنتاج على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، وشوط اللقايا الجعدان الإنتاج على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.

أخبار ذات صلة
سلطان بن حمدان يشهد تحديات اللقايا في «ختامي المرموم»
1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة
الهجن
سباقات الهجن
الحقايق
ختامي المرموم للهجن
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
