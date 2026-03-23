1670 سباحاً وسباحة في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية



علي معالي (أبوظبي)

أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026 باب التسجيل رسمياً، بعد تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، في تأكيد جديد على المكانة المتصاعدة لدولة الإمارات ومدينة دبي على خريطة الرياضة العالمية.

وسجلت البطولة تأكيد 1670 سباحاً وسباحة من أكثر من 100 جنسية، للمشاركة حيث يمثلون ما يزيد على 80 نادياً وأكاديمية من مختلف قارات العالم، في مشهد يعكس حجم الإقبال الدولي الكبير، وتُقام منافسات السباحة خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2026 في مجمع حمدان الرياضي بدبي، الذي يُعد من أبرز المنشآت الرياضية المتخصّصة في الرياضات المائية على مستوى العالم، بفضل ما يتمتع به من مرافق حديثة، تشمل مسابح أولمبية بمعايير دولية، وأنظمة توقيت إلكترونية متطورة، إضافة إلى قدرته على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية بكفاءة عالية.

ويقوم بتنظيم البطولة اتحاد الرياضات المائية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، وتحظى البطولة باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي، ما يمنح نتائجها صفة الاعتراف الدولي، ويعزّز من أهميتها كإحدى المحطات المؤهلة للبطولات الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد الشباب – داكار 2026، الأمر الذي يرفع من مستوى التنافس ويجذب أبرز السباحين من مختلف دول العالم.

وتشهد نسخة 2026 إطلاق برنامج الأرقام القياسية للبطولة لأول مرة، حيث سيتم تسجيل أرقام رسمية في سباقات 50 و100م لمختلف السباحات، مع تقديم جوائز مالية وشهادات معتمدة للسباحين، الذين ينجحون في تحطيم هذه الأرقام، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع سقف التنافس وتحفيز الأداء العالي.