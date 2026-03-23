الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مولر قلق قبل دخول تجربة التحليل التلفزيوني في كأس العالم

مولر قلق قبل دخول تجربة التحليل التلفزيوني في كأس العالم
23 مارس 2026 19:30


ميونخ (د ب أ)
قال توماس مولر، الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، إنه يشعر بالقلق وهو يستعد لخوض أولى تجاربه كمحلل رياضي في بطولة كبرى. ولا يزال مولر، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، يلعب مع فريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأميركي لكرة القدم، وسيقدم تحليلاته على قناة «ماجنتا تي في» خلال بطولة كأس العالم التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وقال مولر للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال الكشف عن الفريق التحليلي لماجنتا تي في تحليل مباريات كأس العالم: «أشعر بالفضول والتوتر في نفس الوقت تجاه كيفية سير الأمور». وسينضم إليه في التحليل على القناة زميله في المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014، ماتس هوملز، والبطلة الأولمبية تابيا كيمي، والمدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموند وليفربول، يورجن كلوب.
وستعرض القناة المملوكة لشركة «دويتشه تيليكوم»، 44 مباراة بشكل حصري داخل ألمانيا، بالإضافة إلى جميع المباريات الـ 60 الأخرى مباشرة، وتم منح حق البث لقناتي «آيه آر دي» و«زد دي إف» الحكوميتين. وبموجب القانون الألماني، يجب بث مباريات المنتخب الألماني، بما فيها المباراة الافتتاحية ومباراتي قبل النهائي والنهائي، على قنوات التلفزيون المجانية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©