الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
اتحاد الكرة يبارك تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

23 مارس 2026 19:20


أبوظبي (وام)
أعرب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للمرة التاسعة، إثر تغلبه مساء أمس الأول في المباراة النهائية على فريق أرسنال بنتيجة 2-صفر.
وثمن معاليه الأداء المتميز والنتائج المشرفة لنادي مانشستر سيتي، مؤكداً أن التجربة الاحترافية للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية تعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والتخطيط الرياضي، وتجسد صورة مشرقة لكرة القدم الإنجليزية على الساحة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز الجديد يعزز مكانة مانشستر سيتي كأحد أبرز الأندية على مستوى الكرة الأوروبية والعالمية، مؤكدا أن التتويج جاء نتيجة للعمل الجاد والاستراتيجية الرياضية المحكمة، وهو ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع المتابعين ومحبي كرة القدم.
وتمنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لنادي مانشستر سيتي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، معرباً عن تطلعه لمزيد من التميز الذي يسهم في تعزيز حضور النادي أوروبياً وعالمياً على حد سواء.

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي.. حضور دائم في «النهائيات» و«القاسم المشترك» في البطولات
لغة الأرقام.. مانشستر سيتي «عقدة» بوكايو ساكا
منصور بن زايد
حمدان بن مبارك
مانشستر سيتي
كأس الرابطة الإنجليزية
اتحاد الكرة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
