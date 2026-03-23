العثور على كأس كرة يد في ألمانيا بعد اختفائها



برلين (د ب أ)

جرى العثور على كأس البطولة، التي يعتقد أنها سرقت من نادي فوكسه برلين، حامل لقب بطولة كرة اليد الألمانية، في قبو مكاتب النادي، وقال بوب هانينج، المدير الإداري للنادي، إن الموظفين عثروا على الكأس خلف صناديق كرتونية خلال عملية جرد.

وأضاف هانينج أن الكأس اختفت في نوفمبر الماضي، بعدما استخدم اللصوص مفتاحاً رئيساً وجهاز إرسال واستقبال لاقتحام المكان، وأبلغ النادي عن سرقة الكأس.

وبعد مضي شهرين على تلك الواقعة، ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهما، لكنها لم تنجح في العثور على الكأس، وكانت هناك مخاوف حول صهر الكأس. وتدور التساؤلات حالياً في النادي والشرطة عما إذا كان الجناة قد أخفوا الكأس في القبو وكانوا يخططون لإخراجه في وقت لاحق.

وكان فرانك بومان، رئيس بطولة الدوري، قد وعد نادي فوكسه برلين بكأس جديدة. وقال هانينج: «لم يعد ذلك ضرورياً، فقد ألغينا الطلب».