«إفهار»: شوط «كحيلة كلاسيك» محطة كبيرة في كأس دبي العالمي



العين (وام)

أكد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «إفهار»، أن سباق دبي «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، في أمسية كأس دبي العالمي 2026، محطة كبيرة لرفع مستوى التصنيف العالمي للخيول الشاركة، في حدث استثنائي يتصدر المشهد العالمي.

وقال فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد في تصريح اليوم بمناسبة بدء العد التنازلي للحدث المرتقب يوم 28 مارس الجاري على مضمار ميدان، إن كأس دبي العالمي ضمن أهم 5 سباقات عالمياً، بإرثه التاريخي، ودوره المحوري، في تأكيد مكانة دولة الإمارات في تنظيم مثل هذه الفعاليات على مدار عقود، بمشاركة النخبة العالمية من الفرسان، والملاك، والمدربين، والخيول.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة، يثمن تنظيم السباق المهم والكبير في دولة الإمارات وإمارة دبي، على مضمار ميدان بتنوعه التاريخي والثقافي والحضاري، ومرافقه ومنشآته العصرية، لاستقطاب آلاف الزوار من عشاق السباقات، معرباً عن أمله في أن تمثل النسخة الجديدة إضافة إلى سلسلة النجاحات المميزة والنوعية للحدث.

ونوه بأن سباقات الخيول العربية الأصيلة أصبحت تتربع على عرش السباقات، بنقلة نوعية وطفرة ملموسة بدعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، إذ كان عددها في السابق قبل تولي دولة الإمارات رئاسة «إفهار»، لا تتجاوز 38 شوطاً، بينما حققت ارتفاعاً إلى أكثر من 140 شوطاً، وتضاعف أعدادها في السباقات العالمية.