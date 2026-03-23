فليك يحصل على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

23 مارس 2026 21:20


برشلونة (د ب أ)
حصل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على جائزة أفضل مدرب في شهر مارس في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وذكر الموقع الرسمي للبطولة، اليوم الاثنين، أن فليك حصل على الجائزة بعدما قدم فريقه شهراً مثالياً حقق خلاله الفوز في جميع مبارياته ليواصل تصدره ترتيب المسابقة.
وبدأ برشلونة شهر مارس بالفوز على أتلتيك بلباو بهدف نظيف ملعب «سان ماميس» قبل أن يهزم إشبيلية 2/5 في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» ثم حقق الفوز في نفس الملعب على رايو فاييكانو1 / صفر، محققاً تسع نقاط من أصل تسع ممكنة هذا الشهر ليواصل الصدارة.
وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن فليك حصل على الجائزة بعد منافسة مع الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ولويس كاسترو مدرب ليفانتي في التصويت. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

