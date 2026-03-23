«أبوظبي للشطرنج» ينظّم التحدي وبطولة الدوليين المفتوحة

اعتمد نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية تنظيم سلسلة من الفعاليات التنافسية، بهدف استمرار النشاط للاعبين واللاعبات.

وكشف النادي عن إقامة بطولة التحدي للاعبي النادي مع عدد من اللاعبين الدوليين المقيمين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وتنظيم البطولة المفتوحة للاعبين الدوليين تصنيف «2000 نقطة» وما دون، يوم الجمعة المقبل.

كما اعتمد إقامة 6 مباريات بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة عيسى السركال، ونظيرتها الأستاذة الدولية الأرمينية سوزانا جابونيان، يوم الجمعة المقبل.

وأكد النادي أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز جهوده لتوفير الفرص التنافسية للاعبين على مختلف المستويات، ودعم الاحتكاك الدولي ورفع مستوى الأداء الفني.