سارة عبد الواحد تهدي إسطبلات «أيه بي أتش» لقب السيدات

سارة عبدالواحد تحتفل بلقب السباق (من المصدر)
24 مارس 2026 02:48

عصام السيد (دبي) 

تُوِّجت الفارسة سارة محمد عبد الواحد على صهوة «واي وارد»، لإسطبلات «أيه بي أتش للقدرة»، بلقب سباق السيدات لمسافة 120 كلم، الذي أقيم أمس، وسط أجواء ماطرة بمدينة دبي الدولية للقدرة، في مستهل فعاليات النسخة الثامنة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة (98) فارسة.
نظّم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتُوزّع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.
وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز بعد قيادة محكمة للجواد «واي وارد»، قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 4:19:39 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.73 كلم/ ساعة، بعد أن صعدت من المركز الـ16 في المرحلة الأولى إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، قبل أن تتقدم للمركز الرابع في المرحلة الثالثة، لتقفز للصدارة في المرحلة الرابعة والأخيرة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة نيدا أنجم شيلات على صهوة «رازورباك وينجز أوف جريس»، لإسطبلات «أف 3»، مسجّلة 4:20:23 ساعة، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة ليا فان ديكيركوف على صهوة «زيلتين»، لإسطبلات «أف 3»، بزمن 4:24:52 ساعة.

أخبار ذات صلة
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
«صحة دبي» تعلن تولّي «المظلّة للرعاية الصحية» إدارة برنامج «عناية»
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
