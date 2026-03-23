«محاربي الإمارات» تعود إلى العين بالنسختين 68 و69

نخبة من أفضل اللاعبين تشارك في بطولة محاربي الإمارات (من المصدر)
24 مارس 2026 02:49

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، استضافة منطقة العين لمنافسات النسخة 68 العربية والنسخة 69 الدولية من البطولة، بتنظيم شركة بالمز الرياضية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على صالة الخبيصي في المركز الوطني للمعارض «أدنيك» العين.
وتعود منافسات البطولة إلى منطقة العين، حيث تتضمن النسختان النزال على 3 ألقاب، بعد تمديد منصة «محاربي الإمارات» شراكتها الناجحة مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في العام الماضي. وتتضمن بطاقة البطولة العربية 12 نزالاً والدولية 10 نزالات متنوعة في مختلف الأوزان.
ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في البطولة العربية في مواجهة بين المغربي أكزافير علاوي، والفلسطيني راني سعادة، في مواجهة قوية على لقب وزن الديك، بينما يواجه المقاتل الأذربيجاني أصاف شوبوروف غير المهزوم نظيره ريس ماكلارين في وزن الخفيف، فيما يلتقي البرازيلي كايو ماتشادو الروسي ماجومد توشالوف على وزن نصف الثقيل.
وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن عودة منافسات بطولة محاربي الإمارات إلى مدينة العين، تكسبها طابعاً خاصاً، لافتاً إلى حرص اللجنة المنظمة على مشاركة أبرز المقاتلين والمقاتلات في النسخة 68 و69 التي تأتي في أول حضور للعين في الموسم الجديد من الحدث.

جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
