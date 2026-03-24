سينر يضرب إنجاز ديوكوفيتش في مقتل!

ميامي (د ب أ)

صنع نجم التنس الإيطالي يانيك سينر تاريخاً جديداً في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، وذلك في منافسات فردي الرجال ببطولة ميامي. وتأهل سينر لدور الـ16 في المسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، عقب فوزه على الفرنسي كورنتين موتيه، في دور الـ32 للبطولة بنتيجة 1/6 و4/6.

وبهذا الفوز السهل، الذي تحقق على ملعب (هارد روك)، رفع سينر، المصنف الثاني للمسابقة، رصيده إلى 26 مجموعة متتالية في بطولات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، متجاوزاً بذلك النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي السابق وهو 24 مجموعة.

وكان سينر قد عادل هذا الرقم، بفوزه في الدور الثاني يوم السبت الماضي ببطولة ميامي، قبل أن يتجاوزه أمام موتيه.

وقال سينر عقب انتصاره في اللقاء: «أنا سعيد للغاية. هذه الرياضة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، لذلك نحاول التركيز قدر الإمكان وسنرى ما سيحدث في الدور القادم».

وبهذا الفوز، الذي استغرق ساعة و11 دقيقة فقط، حقق سينر انتصاره الثاني على موتيه، الذي لم يُحقق أي انتصار على اللاعب الإيطالي في سجل مبارياتهما.

وضرب سينر موعداً في الدور المقبل مع الأميركي أليكس ميكلسن، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان ميكلسن قد تغلّب على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 3/ 6,6/ 3,6/ 4 ليحجز مقعده في دور الـ16 في البطولة. وإلى جانب تحقيق انتصار آخر في ميامي، هناك مكافأة أخرى تنتظر سينر خلال هذه الفترة، فبعد خسارة منافسه اللدود كارلوس ألكاراز أمام الأميركي سيباستيان كوردا، أول أمس الأحد بالدور نفسه، أصبح اللاعب الإيطالي الآن في وضع مثالي لتقليص الفارق في صراعه على صدارة التصنيف العالمي مع نظيره الإسباني.