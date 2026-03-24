الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
تألق ثاندر عرض مستمر في السلة الأميركي

تألق ثاندر عرض مستمر في السلة الأميركي
24 مارس 2026 12:15

فيلادلفيا (أ ب)
قاد شاي جيلجيوس-ألكسندر وجالين وليامز، فريقهما أوكلاهوما سيتي ثاندر لتحقيق انتصاره ال12 على التوالي في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه).
وأحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 22 نقطة، فيما أضاف وليامز 18 نقطة في عودته إلى التشكيلة الأساسية لأوكلاهوما، الذي حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 123/ 103.
وسجل جاريد مكين 13 نقطة لثاندرز في أول مباراة له في فيلادلفيا منذ انتقاله الشهر الماضي، ليرفع حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين رصيده إلى 57 فوزاً مقابل 15 خسارة، وهو أفضل سجل له في المسابقة. وسجل في جيه إيدجكومب 35 نقطة لسفنتي سيكسرز، الذي لعب من دون نجومه تايريس ماكسي وجويل إمبيد وبول جورج، بينما كانت عودة وليامز للتشكيلة الأساسية لثاندر بعد غيابه عن الفريق في 16 مباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى.
وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في ذات اليوم عن فوز ديترويت بيستونز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 113/ 110، وسان أنطونيو سبيرز على مضيفه ميامي هيت 136/ 111، وإنديانا بيسرز على مضيفه أورلاندو ماجيك 128/ 126، وأتلانتا هوكس على ضيفه ممفيس جريزليس 146/ 107.
كما تغلب شيكاغو بولز على ضيفه هيوستن روكيتس بنتيجة 132/ 124، وتورونتو رابتورز على مضيفه يوتا جاز 143/ 127، وجولدن ستيت وواريورز على مضيفه دالاس مافريكس 137/ 131، وبورتلاند ترايل بيلزرز على ضيفه بروكلين نيتس 134/ 99، ولوس أنجليس كليبرز على ضيفه ميلوواكي باكس 129/ 96.

