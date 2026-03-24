لغة الأرقام.. مانشستر سيتي «عقدة» بوكايو ساكا

معتز الشامي (أبوظبي)

تبدّدت آمال أرسنال في تحقيق الرباعية التاريخية، بعد هزيمته أمام غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025/ 2026، ورغم تأخُّر فريق بيب جوارديولا عن فريق ميكيل أرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه بدا وكأنه المرشّح الأبرز للفوز باللقب على ملعب ويمبلي، حيث تفوّق بثقة على المدفعجية.

وبينما ساهمت أخطاء فادحة من الحارس الاحتياطي كيبا أريزابالاغا بشكل مباشر في أهداف مانشستر سيتي، إلا أن الأداء الباهت لهجوم أرسنال هو الذي مكّن منافسه في النهاية من حصد أول لقب في الموسم.

وفي الواقع، لم يُسدّد أرسنال سوى 3 تسديدات على المرمى طوال المباراة، ولم يُجسّد أي لاعب ضعف هجوم فريق أرتيتا، الذي بدا باهتاً بعض الشيء، أكثر من الجناح النجم بوكايو ساكا.

وسدّد اللاعب الدولي الإنجليزي تسديدتين فقط على المرمى طوال المباراة، ولمس الكرة 36 مرة فقط، وفقاً لإحصائيات شبكة «أوبتا»، أي أقل من نصف عدد لمسات الجناح المنافس ريان شرقي، ورابع أقل عدد لمسات بين جميع لاعبي أرسنال الأساسيين، وهذا، لسوء حظ الجناح الموهوب، ليس إلا مثالاً آخر على معاناة ساكا في تسجيل الأهداف أو صناعتها أمام مانشستر سيتي.

وبعد هزيمة كأس الأحد، واجه ساكا مانشستر سيتي 14 مرة في جميع المسابقات، ولم يحقق الفوز إلا في مناسبة واحدة. ويُعد هذا الفوز باهتاً بعض الشيء، نظراً لأنه جاء ضمن بطولة الدرع الخيرية عام 2023.

وبينما لا يمكن تحميل ساكا مسؤولية معاناة أرسنال الشديدة أمام مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، إلا أن سجلّه الشخصي يعكس بوضوح عجز فريقه عن التفوق على فريق جوارديولا.

وإجمالاً، لم يسجّل ساكا سوى هدف واحد و3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ضد مانشستر سيتي، ما يمنح الجناح البالغ من العمر 24 عاماً معدّلاً متواضعاً يبلغ 0.38 هدف وتمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة.

ويُعدّ مانشستر سيتي رابع أسوأ خصم للاعب الدولي الإنجليزي بين جميع الأندية الإنجليزية. فقط ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وأستون فيلا، تمكّنوا من إيقاف ساكا في مناسبات أكثر من دفاع جوارديولا المرصع بالنجوم.

ويُمثّل سجلُّ ساكا ضد مانشستر سيتي نصف معدله الإجمالي في مسيرته الكروية تقريباً، والذي يبلغ 0.62 هدف وتمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة في جميع المسابقات.

ولسوء حظ ساكا، لم يكن أداؤه الباهت يوم الأحد سوى مثال آخر على موسمه المخيّب للآمال حتى الآن. فمنذ بداية الموسم، انخفضت قيمته السوقية من 150 مليون يورو إلى 120 مليون يورو. ولم يخسر سوى لاعب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز قيمة سوقية أكبر منه منذ بداية الموسم.