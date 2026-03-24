مانشستر سيتي.. حضور دائم في «النهائيات» و«القاسم المشترك» في البطولات

عمرو عبيد (القاهرة)

يواصل مانشستر سيتي كتابة «تاريخ عظيم»، خلال السنوات الأخيرة في الكرة الإنجليزية، وبين تتويجه بالألقاب وظهوره الدائم في المباريات النهائية أو الصراعات النارية الحاسمة، بات «السيتي» خلال «الحقبة الظبيانية الذهبية»، بمثابة «قاسم مُشترك» في كثير من المنافسات الإنجليزية، حتى لو لم يحصد ألقابها في النهاية، إذ يخشاه الجميع، ويتوقعون قفزته نحو صدارة المشهد في أي وقت، ولا يتوقف عن التنافس، ولا يعرف اليأس أبداً.

ورغم الحالة الفنية المتميزة التي يعيشها أرسنال مؤخراً، ومواجهة «البلومون» بعض الصعوبات وسوء التوفيق خلال تلك الفترة، إلا أن «سيتي بيب» لم يجد أي صعوبة في إسقاط «مُتصدّر البريميرليج» في بطولة كأس الرابطة المحلية، وحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، من أصل 10 مباريات نهائية خاضها، وبات يحتل المركز الثاني خلف ليفربول، بفارق لقب وحيد، حيث نجح «سيتي أبوظبي» في جمع 6 ألقاب دُفعة واحدة، خلال آخر 10 سنوات.

ولا يقتصر نجاح «عملاق» إنجلترا في الحقبة الحالية، على التتويج بالألقاب فقط، بل يمتد ذلك إلى الأثر الذي تركه «القمر السماوي» في الكرة المحلية، إذ لا تخلو مُنافسة أو بطولة من وجوده البارز، المُهدّد لكل منافسيه دائماً، وتتعدد أمثلة ذلك الوضع «الاستراتيجي» الذي رسّخته ودعّمته وطوّرته «الإدارة الظبيانية»، في تلك السنوات الذهبية الأخيرة.

ففي كأس الرابطة، بلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية 6 مرات، فاز بها جميعاً، خلال عِقد زمني كامل، بنسبة ظهور ونجاح تبلغ 60%، وإذا أضفنا تتويج عام 2014 إلى القائمة، فإن أكثر من نصف النُّسخ كانت شاهدة على وجود «السيتي» في النهائي، عبر تلك السنوات، وبعدما كان يملك لقبين فقط، حصدهما في سبعينيات القرن الماضي، جمع 7 ألقاب في فترة زمنية قصيرة جداً، وضعته في «الوصافة التاريخية» متفوّقاً بفارق واضح عن كبار الفرق الإنجليزية.

وفي بطولة الدرع الخيرية، ومنذ عام 2018، كان «البلومون» أحد الأطراف الثابتين في تلك المباراة الافتتاحية العريقة لكل موسم، إذ لعب 6 منها، من إجمالي 8، بنسبة 75%، وكان قد حصد 3 بطولات فيها، مقابل خسارة 3 ألقاب مُماثلة، حيث بدأ تتويجه على حساب تشيلسي في 2018، ثم ليفربول 2019، وبعدهما مانشستر يونايتد عام 2024.

أما في كأس الاتحاد، وخلال نفس الفترة، فخاض «سيتي بيب» 4 مباريات نهائية من أصل 7 نُسخ، بنسبة 57%، ويبدو أنه عازم على استعادة اللقب في الموسم الحالي، حيث لا يزال يواصل القتال في النُسخة الحالية، بعدما ضرب موعداً مع «الريدز» في رُبع النهائي، وافتتح سلسلته الأخيرة بالتتويج أمام واتفورد بـ«نصف درزن» من الأهداف، في موسم 2018-2019، ثم زادها بلقب 2022-2023، على حساب مانشستر يونايتد، وشهدت نهائيات كأس الاتحاد ظهوره المُتتالي 3 مرات في السنوات الأخيرة، ومَنْ يدري، فقد يعود «البلومون» إليها هذا الموسم أيضاً، للمرة الرابعة توالياً.

ويحفظ الجميع عن ظهر قلب، ما فعله «سيتي أبوظبي» في «البريميرليج» خلال هذه الحقبة، بعدما قلب تاريخ البطولة الإنجليزية رأساً على عقب، بتتويجه 6 مرات وحصوله على «الوصافة» في7 نُسخ، من أصل 8 بطولات، وبإضافة منافسته الشرسة الحالية، ملاحقاً «الجانرز» فوق قمة الدوري، فإن «البلومون» بقي داخل قلب بؤرة الضوء في «البريميرليج»، بنسبة 89%، بل إنه حتى في موسم 2024-2025، حلّ «ثالثاً» في جدول الترتيب.