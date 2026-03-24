كأس دبي العالمي للخيول.. القُرعة ترسم ملامح المنافسة على ألقاب النسخة الـ30

عصام السيد (دبي)

تجري صباح الغد، في قاعة «ذا جاليري» بمضمار ميدان، مراسم قرعة الشوط الرئيس للنسخة 30 لكأس دبي العالمي 2026، التي تقام السبت المقبل، وتحدّد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، حيث تجري مراسم القرعة بمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، في إعلان رسمي عن انطلاقة النسخة الثلاثين.

ويبلغ مجموع جوائز أمسية كأس دبي العالمي التي تشتمل على 9 أشواط 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس الذي يقام برعاية طيران الإمارات، ويشهد مشاركة 9 خيول.

وتجري قرعة الشوط الرئيس بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى الخانة التي سينطلق منها الحصان، وتعتبر هذه الطريقة عادلة للجميع.

وتُشكل قرعة البوابات عنصراً حاسماً في رسم ملامح المنافسة، حيث تؤثّر مواقع الانطلاق على فرص كل جواد في تحقيق الفوز، وتحظى البوابات المتوسطة (5, 6، 7) بأفضلية الانطلاق لقربها من السياج الداخلي، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة عن هذا السياج.

وتضم قائمة المرشحين الجواد الياباني «فوريفر يونج» بطل البريدرز كب وكأس السعودية، وممثل الخيول القطرية «هيت شو» المدافع عن اللقب، و«ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومن الخيول المحلية «امبيريال امبرور»، و«ماجنتيود» ممثل الخيول الأميركية.

بالإضافة إلى شوط كأس دبي العالمي، ستجرى قرعة 4 أشواط أخرى هي القوز سبرنت لمسافة 1200 متر «للفئة الأولى»، ودبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر «للفئة الأولى»، ودبي تيرف لمسافة 1800 متر «للفئة الأولى»، ودبي شيماء كلاسيك لمسافة 2410 أمتار «للفئة الأولى».

وكانت هيئة الإمارات لسباقات الخيل أجرت أمس قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية هي «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».