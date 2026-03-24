50 مباراة متتالية في الليجا.. «برشلونة فليك» لا يتوقف عن التسجيل

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته في ملعب كامب نو. ويُعد البلوجرانا صاحب أعلى معدل تهديفي في الدوري الإسباني، حيث هزَّ الفريق الكتالوني، الشباك في 50 مباراة متتالية في الليجا. وقد مكّنه هذا الأداء الهجومي المذهل من الحفاظ على صدارته لترتيب الليجا.

ولا يتوقف برشلونة بقيادة هانسي فليك عن التسجيل، حيث يُعد الفريق الكتالوني، صاحب أعلى رصيد تهديفي في الدوري الإسباني (78 هدفاً)، ولم يفشل في التسجيل في أي من مبارياته الـ 29 في الدوري هذا الموسم فحسب، بل سجّل في 50 مباراة متتالية. لم يفشل في هزّ الشباك منذ 15 ديسمبر 2024، عندما خسر أمام ليجانيس.

وفي الواقع، لم يفشل برشلونة بقيادة فليك في التسجيل إلا في مباراتين فقط، أمام ريال مدريد، وريال سوسيداد، في نوفمبر 2024. وبالتالي، في 65 مباراة من أصل 67 مباراة قادها في الدوري الإسباني، احتفل المدرب الألماني بتسجيل هدف واحد على الأقل، كما في المباراة الأخيرة ضد رايو فاليكانو، حيث فاز برشلونة بهدف وحيد من رونالد أراوخو، ليستمر البلوجرانا في التسجيل في مرمى حراس المرمى المنافسين لمدة 15 شهراً متتالية، بواقع 130 هدفاً في 50 مباراة.

ولكن رغم هذه الإحصائية المبهرة، إلا أنها ليست أفضل سلسلة أهداف لبرشلونة. بل هي ثاني أفضل سلسلة، فبين فبراير 2012 وأكتوبر 2013، سجّل برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، إلى جانب فرق تيتو فيلانوفا وجوردي رورا، ولاحقاً فريق تاتا مارتينو، في 63 مباراة متتالية، وسجلوا خلالها 194 هدفاً.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز التهديفي المذهل إلى الجهد الجماعي للفريق أمام المرمى. فعلى سبيل المثال، سجّل 16 لاعباً مختلفاً هذا الموسم هدفاً واحداً على الأقل، منهم المدافعون (كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو، إريك جارسيا..) ولاعبو الوسط مثل (دي يونج، بيدري..).

ومع ذلك، فإن لامين يامال أكثر لاعبي برشلونة إلهاماً في منطقة الخصم هذا الموسم، وهو هداف الفريق الكتالوني برصيد 14 هدفاً، يليه فيران توريس برصيد 12 هدفاً، ثم رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي برصيد 11 هدفاً.