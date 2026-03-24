اتحاد اليد يُجري قرعة الكؤوس للرجال والمراحل السنيّة

دبي (الاتحاد)

أجرى اتحاد كرة اليد قُرعة بطولات الكؤوس لمختلف الفئات السنية (الرجال، الشباب، الناشئين، الأشبال، الصغار) للموسم الرياضي 2025–2026، وذلك في قاعة المسرح بمبنى اللجنة الأولمبية، بحضور المهندس عاصم السعدني الخبير الفني للاتحاد، وممثلي الأندية، سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال المرئي، نظراً لظروف الأحوال الجوية.

واستُهلت مراسم القرعة بسحب مواجهات كأس الوطن للرجال، بمشاركة 7 أندية، حيث تنطلق المنافسات يوم 28 أبريل المقبل، وشهدت تأهُّل الشارقة حامل اللقب مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من مواجهة النصر ومليحة في الدور التمهيدي، كما يلتقي الوصل مع الذيد، ودبا الحصن مع شباب الأهلي، على أن يتأهل الفائزان إلى الدور نصف النهائي المقرر إقامته يوم 2 مايو المقبل.

وفي منافسات كأس الإمارات للشباب، التي تنطلق يوم 6 أبريل المقبل بمشاركة 9 أندية، يلتقي الذيد مع النصر في الدور التمهيدي، فيما أسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهات تجمع الشارقة مع شباب الأهلي، والبطائح مع دبا الحصن، وكلباء مع مليحة، إضافة إلى مواجهة الوصل مع الفائز من الدور التمهيدي.

أما كأس الإمارات للناشئين، التي تنطلق يوم 19 أبريل المقبل بمشاركة 10 أندية، فقد شهدت تأهل كلٍّ من شباب الأهلي (حامل اللقب)، والشارقة (بطل الدوري)، والوصل، والنصر، وخورفكان، والبطائح إلى دور الثمانية، وتقام في الدور التمهيدي مواجهتا المدام مع العين، والجزيرة مع كلباء، على أن يلتقي في دور الثمانية شباب الأهلي مع الوصل، والفائز من المدام والعين مع النصر، وخورفكان مع الفائز من الجزيرة وكلباء، والبطائح مع الشارقة.

وفي كأس الإمارات للأشبال، التي تنطلق يوم 5 أبريل بمشاركة 16 نادياً، أسفرت قُرعة الدور التمهيدي عن مواجهات قوية، أبرزها الشارقة (ب) مع شباب الأهلي، والجزيرة مع مليحة، إلى جانب لقاءات تجمع البطائح مع الظفرة، والوحدة مع العين، وخورفكان مع الذيد، ودبا الحصن مع كلباء، والمدام مع النصر، والوصل مع الشارقة (أ)، على أن تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب.

أما كأس الإمارات للصغار، التي تنطلق يوم 29 أبريل المقبل بمشاركة 17 فريقاً، فقد أسفرت عن مواجهة تمهيدية واحدة تجمع الظفرة مع كلباء، فيما جاءت أبرز مواجهات دور الـ 16 بلقاء الشارقة (أ) حامل اللقب مع الشارقة (ب)، إلى جانب مواجهات العين مع الفائز من الدور التمهيدي، والجزيرة مع خورفكان، والوصل مع الذيد، والبطائح مع الوحدة، ومليحة مع النصر، وبني ياس مع شباب الأهلي، ودبا الحصن مع المدام.