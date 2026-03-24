الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الأبيض الأولمبي» يدشّن معسكر العين ويترقّب ودية عُمان

«الأبيض الأولمبي» يدشّن معسكر العين ويترقّب ودية عُمان
24 مارس 2026 15:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
دشّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مرحلة جديدة في مسيرته، مع انطلاق معسكره الإعدادي الحالي في مدينة العين، والذي يستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة 26 لاعباً، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028.
ويخطّط «الأبيض الأولمبي» لخوض مباراة ودية أمام منتخب عُمان في ختام المعسكر، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الجهاز الفني فرصة الوقوف على مستويات اللاعبين، واختبار عدد من الخيارات قبل المرحلة الرسمية المقبلة.
ويقود المنتخب في هذه المرحلة المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي تولّى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، بعد قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد معه عقب ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي ودّعها المنتخب من الدور ربع النهائي بخسارته أمام فيتنام 2-3 بعد التمديد، إثر التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.
ويُمثّل الاعتماد على البلوشي محطة مختلفة في مسار «الأبيض الأولمبي»، في ظل الثقة تجاه المدرب الوطني، القريب من تفاصيل الكرة الإماراتية، والأقدر على فهم خصوصية المرحلة الحالية، خصوصاً مع الحاجة إلى تسريع عملية البناء وإعادة تشكيل هوية الفريق.
ويملك البلوشي أفضلية مهمة تتمثل في معرفته المسبقة بالمنتخب، بعد عمله لسنوات ضمن الأجهزة الفنية السابقة إلى جانب الإسباني دينيس دا سيلفا، ثم الأوروجوياني برولي، وهو ما يمنحه انطلاقة أسرع دون الحاجة لفترة تأقلم طويلة، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية قرارات فنية واضحة واستجابة سريعة داخل الملعب.
كما تعزّز خبراته في دوري الدرجة الأولى، من خلال عمله مع أندية مصفوت والحمرية ودبا الحصن، إضافة إلى تجربته كمساعد مدرب في نادي الظفرة، قدرته على اكتشاف وتطوير المواهب، وهو جانب محوري في تكوين منتخب أولمبي قادر على رفد المنتخب الأول بعناصر جاهزة مستقبلاً.
وتكمن أهمية المرحلة الحالية في تحقيق التوازن بين البناء والنتائج، إذ يسعى الجهاز الفني إلى استثمار المعسكرات والتجارب الودية، وفي مقدمتها مواجهة عُمان المرتقبة، لتقييم مستوى اللاعبين ومنحهم فرص الاحتكاك، بما ينسجم مع الهدف الأبرز المتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.
وكان معسكر المنتخب قد انطلق في العين بمشاركة 26 لاعباً، حيث ضمت القائمة في حراسة المرمى: زايد عبدالله، راشد المقدمي، وعبدالله زعل،  وفي خط الدفاع: سهيل البلوشي، منصور البلوشي، نهيان المعمري، زايد سلطان، عبدالرحمن طلال، سعود علي، فهد جاسم، ويوسف المرزوقي،  وفي خط الوسط: سولومون سوسو، جوناس نافو، نهيان الهلالي، حازم عباس، مشعل الأحبابي، سيف الكعبي، راشد المزروعي، ماجد حمد، وعبدالعزيز محمد،  وفي خط الهجوم: عيد الحمادي، غيث بدر، سيف ناصر، أحمد رائد، جونيور نداي، وعلي بدر.

