شباب الأهلي في صدارة دوري السلة.. الشارقة يشعل المنافسة بالفوز على النصر

علي معالي (أبوظبي)

استعاد فريق الشارقة لكرة السلة للرجال توازنه من جديد، بالفوز على النصر في أولى مباريات إياب الـ«بلاي أوف» بنتيجة 100-87، لتُصبح المنافسة على مركز الوصافة ملتهبة بين «الملك والعميد»، بعد وصول رصيد كل منهما إلى 6 نقاط في 4 مباريات حتى الآن، ويتبقى لكل فريق مباراتان في هذه المرحلة، وفي المقابل حافظ شباب الأهلي على صدارته للترتيب بالوصول إلى العلامة الكاملة، والفوز على البطائح بنتيجة 112-103، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

في المباراة الأولى على صالة راشد بن حمدان بدبي، استطاع الشارقة تصحيح مساره بالبطولة، والفوز على النصر بعد مباراة مثيرة بين الفريقين، نجح خلالها «الملك» في تحقيق التفوق في الأرباع الثلاثة الأولى بنتيجة 23-18 و24-20 و28-20، في حين تفوّق «العميد» في الربع الأخير بنتيجة 29-25، لتنتهي المباراة لمصلحة الشارقة 100-87، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على صالة نادي الشارقة قد انتهت بفوز النصر 88-83.

وفي مباراة ثانية حافظ شباب الأهلي على صدارته بالفوز على البطائح في لقاء تخطّى خلاله الفريقان حاجز الـ 100 نقطة (112-103)، وقدّم خلالها الفريقان كل فنون المتعة في اللعبة، حيث تفوّق البطائح في الربعين الأول والثالث بنتيجة 27-22 و33-26، في حين تألّق شباب الأهلي في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 31-20 و33-23، وكانت الخبرات المتواجدة في صفوف «الفرسان» السبب الرئيسي في حسم المباراة، ليكرّر الفرسسان الفوز بعد أن سبق لهم الفوز في الذهاب 100-77.

وكانت هذه الفرق الأربعة قد تأهلت لمرحلة الـ«بلاي أوف» أو المربع الذهبي، ويخوض كل فريق 6 مباريات مقسّمة ذهاباً وإياباً، بواقع 3 مباريات في الذهاب، ومثلها في الإياب، وتستمر مرحلة الإياب حتى 31 مارس الجاري، على أن يلتقي المتصدر والوصيف في نهاية هذه المرحلة على لقب بطولة الدوري.