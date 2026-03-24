الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي ينفي استمرار معاناته من الإصابة

24 مارس 2026 13:15

لندن (د ب أ)
نفى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي الشائعات التي أُثيرت مؤخراً حول استمرار معاناته من الإصابة في الركبة، التي تسبّبت في غيابه عن العديد من المباريات مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في الأسابيع الأخيرة.
وشارك مبابي كبديل في آخر مباراتين لريال مدريد بعد غياب دام ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، إثر إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، وهي إصابة لازمته منذ نهاية العام الماضي. لكن في إحدى الفعاليات الترويجية في فرنسا، صرّح مبابي لصحيفة (آس) الإسبانية: «ركبتي بخير. حالتها تتحسن». أضاف مبابي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الأمور تسير على ما يرام، وأعلم أن هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع، وبعض الشائعات المغلوطة». واختتم مبابي حديثه، حيث قال: «هذه هي طبيعة حياة الرياضيين المحترفين، ونحن معتادون على سماع الناس يقولون أشياء دون التحقق منها أو الاستناد إلى أي أساس من الصحة».

مبابي
ريال مدريد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©