مبابي ينفي استمرار معاناته من الإصابة

لندن (د ب أ)

نفى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي الشائعات التي أُثيرت مؤخراً حول استمرار معاناته من الإصابة في الركبة، التي تسبّبت في غيابه عن العديد من المباريات مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في الأسابيع الأخيرة.

وشارك مبابي كبديل في آخر مباراتين لريال مدريد بعد غياب دام ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، إثر إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، وهي إصابة لازمته منذ نهاية العام الماضي. لكن في إحدى الفعاليات الترويجية في فرنسا، صرّح مبابي لصحيفة (آس) الإسبانية: «ركبتي بخير. حالتها تتحسن». أضاف مبابي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الأمور تسير على ما يرام، وأعلم أن هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع، وبعض الشائعات المغلوطة». واختتم مبابي حديثه، حيث قال: «هذه هي طبيعة حياة الرياضيين المحترفين، ونحن معتادون على سماع الناس يقولون أشياء دون التحقق منها أو الاستناد إلى أي أساس من الصحة».