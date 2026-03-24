«الآسيوي» يجرى قرعة ربع نهائي النخبة غداً وإقامة دور الـ16 بنظام المباراة الواحدة

معتز الشامي (أبوظبي)

يُجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراسم قُرعة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بمقره في كوالالمبور عند الحادية عشرة صباح الغد بتوقيت الإمارات، وهي النسخة التي تقام في جدة أبريل المقبل.

ومع بقاء أقل من شهر على انطلاق المرحلة الختامية من البطولة، والتي تقام بنظام التجمع، ستُحدد مراسم سحب القرعة المواجهات ابتداء من الدور ربع النهائي، وصولاً إلى النهائي، حيث تُقام جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل.

وقرّر الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب من مباراة واحدة، نظراً للأحداث الجارية بعد تأجيله مباراتي الذهاب والإياب التي كان مقرراً لها مطلع مارس الجاري، ووفق المقترح الأخير المعتمد، ستقام مباريات دور الـ16 المؤجلة، يومي 13 و14 أبريل المقبل في جدة، قبل يومين من انطلاق مباريات البطولة المجمّعة من ربع النهائي، التي تستضيفها المدينة نفسها، بحيث سيلعب الوحدة أمام الاتحاد السعودي، بينما يلعب شباب الأهلي أمام تراكتور الإيراني، ويلتقي الدحيل أمام الأهلي السعودي، والسّد القطري أمام الهلال.

وتشير المتابعات إلى أنه وفي حالة استمرار الأحداث الحالية حتى منتصف أبريل المقبل، فربما يكون هناك سيناريو آخر أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتعلق بنقل البطولة المجمّعة إلى منطقة أخرى في القارة، وربما يكون الشرق.

وعلى الجانب الآخر، سيكون عشّاق كرة القدم في آسيا على موعد مع مواجهات مثيرة بين أندية منطقتي الشرق والغرب في الدور ربع النهائي، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق، إذ تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سيتم تحديد الأندية الأربعة المتأهلة عن الغرب الشهر المقبل.

وضمّت الفرق المتأهلة من الشرق، ماتشيدا زيلفيا الياباني الذي وصل لهذا الدور في أول مشاركة قارية له، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وبوريرام التايلايندي إلى ربع النهائي للمرة الأولى، كما تأهّل فريق فيسيل كوبي الياباني أيضاً لهذا الدور.

وفيما يتعلق بمواعيد مباريات ربع النهائي، فمن المقرر أن تُقام المباراة الأولى يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل. أما مباراتا الدور قبل النهائي فستُقامان يومي 20 و21 أبريل على التوالي، بينما يتم تتويج بطل القارة على مستوى الأندية في المباراة النهائية المرتقبة يوم 25 أبريل المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر الفائز مجدٌ قاريٌّ وجائزة مالية تصل إلى 12 مليون دولار أميركي.