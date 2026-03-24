عدد اليوم
«الدراجات لأصحاب الهمم» يشارك في بطولتي أوروبا والعالم

«الدراجات لأصحاب الهمم» يشارك في بطولتي أوروبا والعالم
24 مارس 2026 13:40

مانيلا (وام)
يستعد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم للمشاركة في كأس أوروبا بسلوفكيا، وبطولة العالم بالولايات المتحدة الأميركية في أغسطس المقبل، ضمن برنامج الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2026.
ويبدأ منتخبنا الوطني معسكره الخارجي في سلوفاكيا خلال الفترة من 15 يوليو إلى 10 أغسطس 2026، قبل كأس أوروبا، ثم ينتقل إلى معسكر خارجي آخر في جيرونا الإسبانية من 11 إلى 28 أغسطس، تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم بأميركا من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر.
كما يتضمن برنامج الإعداد إقامة معسكر خارجي لدراجي الطريق والمضمار في كل من ماليزيا من 13 إلى 28 سبتمبر، والصين من 29 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، وصولاً إلى المشاركة في بطولة العالم للمضمار بهولندا، والمقررة من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.
من جهة أخرى يفتتح منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة آسيا للمضمار التي تستضيفها الفلبين يوم 27 مارس الجاري، بقائمة تضم اللاعبين أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، وسلامة الخاطري، للمنافسة في سباقات السرعة والمطاردة الفردية، الإقصاء، والسكراتش والكيلو.
وأكد محمد المروي، مدرب منتخبنا الوطني، أن بطولة آسيا للمضمار محطة مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، ودافعاً نحو المزيد من الإنجازات بعد تتويج الدراج أحمد البدواوي ببرونزية مونديال الدراجات البارالمبية في تايلاند مؤخراً، مشيداً بتوفير كل فرص المشاركة في البطولات، والمعسكرات الخارجية، بما يسهم في تطوير المستويات الفنية.

