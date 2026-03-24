«جراحة الظهر» تبعد كايو لوكاس عن الشارقة 6 أسابيع

24 مارس 2026 16:45

علي معالي (أبوظبي)
يغيب كايو مهاجم فريق الشارقة عن الملاعب ما بين 4 و6 أسابيع، بعد إجرائه عملية جراحية في الظهر بالبرازيل، ليفقد «الملك» جهود اللاعب خلال الفترة الصعبة المقبلة من عمر دوري أدنوك للمحترفين.
وكان كايو قد عانى لفترات طويلة هذه الإصابة، وشارك في عدد من المباريات السابقة، رغم معاناته من الآم الظهر، إلا أن اللاعب لم يستطع تحملها خلال الفترة الماضية فكان الاستقرار من جانب إدارة النادي على إجراء هذه العملية، حيث يستمر تواجده في البرازيل لمتابعة الحالة مع الطبيب البرازيلي، على أن يعود إلى الشارقة بعد أسبوعين ليستأنف بعدها مرحلة التأهيل والتي قد تصل إلى 4 أسابيع.
ووضح علي مدار الموسم تأثر كايو بهذه الإصابة، حيث شارك في 13 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها الشارقة بدوري أدنوك للمحترفين، وسجل 5 أهداف فقط، ولديه صناعة واحدة فقط، وهي نسبة ضعيفة سواء بالتهديف أو صناعة الأهداف، مقارنة بما كان يقدمه كايو خلال السنوات الماضية.
ويضع غياب كايو عن الشارقة خلال هذه الفترة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس في موقف بالغ الصعوبة، في ظل الترتيب الحرج الذي يعيشه «الملك» في جدول المحترفين باحتلال المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
ويدرس مورايس خلال الفترة المتبقية من مباريات الموسم الاستعانة بأكثر من لاعب في نفس موقع كايو، سواء لوان بيريرا أو عثمان أو كمارا، ويبحث المدرب عن اختيار اللاعب المناسب في هذا المركز قبل خوض مباراته المقبلة بالجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل على استاد الشارقة يوم 5 أبريل المقبل.

أخبار ذات صلة
«شرطة الشارقة» تُنقذ حياة طفل مصاب بالسرطان
«الشارقة لإدارة الأصول» تحصد شهادة «أفضل مكان للعمل»
كايو لوكاس
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
آخر الأخبار
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
