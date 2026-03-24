الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الوداد ينفصل عن مديره الفني بن هاشم بالتراضي

24 مارس 2026 15:00

 
الرباط (د ب أ)
أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، رحيل مديره الفني محمد أمين بن هاشم بعد التوصل لاتفاق ودي لإنهاء فترة تدريبه للفريق. وفي بيان نشره النادي على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، أوضح الوداد أن قرار إنهاء التعاقد مع بن هاشم تم «بالتراضي بين الطرفين»، منهياً بذلك مسيرته مع الفريق الأول.
وتوجّه النادي برسالة مباشرة إلى جماهيره وأعضائه، معلناً انتهاء مهمة بن هاشم ومعرباً عن تقديره لمساهماته خلال فترة توليه المسؤولية، كما وجه الوداد «خالص الشكر» للمدرب على العمل الذي أنجزه مع الفريق.
وتم تعيين بن هاشم في منصب المدير الفني للوداد خلفاً للمدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، وخلال فترة توليه المسؤولية، قاد النادي في عدد من البطولات، بما في ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية العام الماضي بالولايات المتحدة.
وعلى الصعيد المحلي، لا يزال الوداد ينافس بقوة في دوري المحترفين المغربي، حيث يمتلك 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة وحيدة خلف غريمه التقليدي الرجاء (المتصدر)، الذي لعب 15 لقاء. ورغم مركزه المتقدم في الدوري المغربي، فإن مشوار الوداد انتهى مبكراً عما كان متوقعاً، حيث ودّع دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على يد مواطنه أولمبيك آسفي، متذيل ترتيب الدوري المغربي. ولم يفصح الوداد عن مزيد من التفاصيل حول أسباب القرار، أو يشير إلى من سيتولى المنصب بشكل دائم.

 

الوداد
الوداد البيضاوي
الكونفدرالية الأفريقية
الكرة المغربية
