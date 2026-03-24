كريس وود يكسب لقب بطل موسم جولة مينا للجولف



دبي (الاتحاد)



أعلنت جولة مينا للجولف عن فوز الإنجليزي كريس وود بلقب بطل موسم 2025-2026، بعدما جمع اللاعب 59,320 نقطة في ثماني بطولات أقيمت ضمن الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة عالمياً باعتبارها الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي.

واحتلّ الإسباني خوان سالاما المركز الثاني برصيد 33050 نقطة، وجاء الفرنسي بيير بينو في المركز الثالث برصيد 31531 نقطة، والويلزي جاك ديفيدسون في المركز الرابع برصيد 30355 نقطة، وذلك بعد تأكيد ترتيب التصنيف النهائي لجولة مينا للجولف التي شهدت هذا الموسم إقامة بطولات في البرتغال، ومصر، والمغرب.

يمثّل انتصار وود فصلاً مميزاً في واحدة من أكثر قصص العودة إثارة في عالم الجولف الاحترافي، فقد أمضى اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب في جولة دي بي ورلد، وأبرزها فوزه بلقب بطولة بي إم دبليو بي جي إيه في وينتورث عام 2016، واللاعب السابق في فريق أوروبا لكأس رايدر في هازلتين في العام نفسه، سنوات عديدة يكافح القلق المزمن والإرهاق قبل عودته إلى منافسات الجولف.

وبعد أن ضمن بطاقة جولة مينا للجولف بفوزه في التصفيات التأهيلية في البرتغال بفارق ست ضربات، حقق وود الفوز في كل من الدول الثلاث التي زارتها الجولة هذا الموسم، في بطولة رولير الغارف الكلاسيكية في البرتغال، وبطولة منتجع أدريس مراسي للجولف في مصر، وبطولة الهوارة كلاسيك في المغرب، ليحسم لقب بطل الموسم بفارق كبير.

وقال وود: «فخور جداً بفوزي بجائزة بطل الموسم. تضمّ جولة مينا للجولف لاعبين مميزين، ما يُظهر مدى قوة رياضة الجولف عالمياً اليوم، لقد واجهت منافسة شرسة طوال مشواري حتى حققت انتصاراتي الثلاثة، وهذا أمر رائع بالنسبة لي، إذ أتاح لي فرصة خوض هذه التحديات. كل فوز منحني تجربة مختلفة، والفوز في ثلاث دول مختلفة هو إنجاز أفتخر به للغاية. لقد وفّرت لي جولة مينا للجولف طريقاً واقعياً للعودة إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأنا متشوّق لموصلة المشوار».

يتيح الترتيب النهائي سلسلة من الفرص الهامة لأبرز لاعبي الجولة، وذلك من خلال الاتفاقيات التاريخية التي أُعلن عنها في وقت سابق من الموسم مع اتحاد الإمارات للجولف والاتحاد المصري للجولف.

وبصفته الفائز بالتصنيف النهائي لجولة مينا للجولف، يحصل وود على بطاقة المشاركة في جولة هوتيل بلانر لما تبقّى من موسم 2026، على أن يكون أول حدث له بطولة التحدي الإيطالية المفتوحة (7-10 مايو).

وسيتم دعوة اللاعبين الثلاثة الأوائل في التصنيف النهائي، ممّن لم يحصلوا على إعفاء مسبق، للمشاركة في بطولتين من جولة هوتيل بلانر، وهما بطولتا تحدي أبوظبي في نادي العين للجولف والرماية، وبطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، وتبلغ قيمة جوائز كل بطولة 350 ألف دولار، والمقرر إقامتهما خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر 2026.