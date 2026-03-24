الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تغلق باب التسجيل لمهرجان لواندا

24 مارس 2026 15:10

أبوظبي (وام)
أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في مهرجان رابطة أبوظبي للجوجيتسو في لواندا، الذي يقام بمشاركة مفتوحة لمختلف الجنسيات، ويشمل فئات الأطفال، والناشئين، والشباب، والهواة، والأساتذة.
وأكدت الرابطة أن الحدث سينطلق الأحد المقبل، دون احتساب نقاط تصنيفية، بما يتيح الفرصة أمام اللاعبين من مختلف المستويات لاكتساب الخبرة والتنافس في أجواء رياضية، ضمن برنامج متكامل للفئات العمرية لكلا الجنسين، يبدأ من فئة الأطفال وصولاً إلى فئة الأساتذة، وفق نظام الأحزمة المعتمد لكل مرحلة.
من جهته أكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الرابطة تواصل جهودها في توسيع انتشار اللعبة عالمياً، من خلال تنظيم بطولات ومهرجانات في مختلف القارات، مشيراً إلى أن أجندة الرابطة تضم أكثر من 250 بطولة ومهرجان سنوياً.
وأشار إلى حرص الرابطة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اللاعبين حول العالم، من خلال تنظيم بطولات متنوعة تواكب مختلف الفئات العمرية والمستويات، وتسهم في نشر اللعبة وترسيخ حضورها الدولي.
وأضاف أن لواندا تمثل إحدى المحطات المهمة في القارة الأفريقية، حيث تعمل الرابطة من خلالها على اكتشاف المواهب الواعدة، وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى، بما يعكس رؤيتها في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.
ويُتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة، في ظل الإقبال المتزايد على بطولات الرابطة، ودورها في تعزيز حضور الجوجيتسو عالمياً.

آخر الأخبار
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
