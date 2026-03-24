الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كلوب: لم أبلغ سن التقاعد ومفاوضات ريال مدريد هراء!

24 مارس 2026 16:20

لندن(رويترز)
نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق تكهنات بشأن توليه تدريب ريال مدريد الإسباني، رغم ​أن المدرب الألماني قال إن مسيرته التدريبية لم تنته تماماً.
ورحل كلوب (58 عاماً)، الذي يشغل حالياً منصب رئيس ⁠كرة القدم العالمية في شركة رد بول، عن ليفربول ​في نهاية موسم 2023-2024 بعد فترة استمرت ​تسع ‌سنوات حقق خلالها ألقاباً ⁠كبيرة، بينها ​الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
وعين ريال مدريد ظهيره الأيمن السابق ألفارو أربيلوا، الذي كان مدرباً لفريقه الثاني سابقاً، مدرباً للفريق ‌الأول في يناير الماضي، بعد رحيل ‌تشابي ألونسو الذي أُقيل بعد سبعة أشهر من توليه المهمة، بسبب النتائج السيئة وتقارير عن ​وجود استياء بين اللاعبين البارزين في الفريق.
وقال كلوب للصحفيين خلال الكشف عن فريق محللي قناة (ماجنتا تي في) التلفزيونية لمباريات كأس العالم أمس الاثنين: "إذا اتصل بي ريال مدريد، لكنا ‌سمعنا عن ذلك الآن.
"لكن ​هذا كله هراء. لم يتصلوا بي ولو مرة واحدة - مرة واحدة. وكيل أعمالي موجود هناك، يمكن أن تسألوه. لم يتصلوا ​به أيضاً.
"حالياً لا ‌أفكر ⁠في ذلك. ‌لحسن الحظ لا يوجد ‌سبب يدعو إلى ذلك....بالنسبة لعمري، أنا متقدم في السن لكن كمدرب ⁠مسيرتي لم تنته تماماً. لم أبلغ سن التقاعد ​بعد. من يدري ماذا سيحدث في السنوات المقبلة؟ لكن لا يوجد شيء مخطط له".
وقال كلوب، الذي سبق له تدريب ماينز وبروسيا دورتموند، أيضاً إنه لن يدرب أبداً أي فريق ​في إنجلترا باستثناء ليفربول. 

«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
