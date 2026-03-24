فضيحة التلاعب بنتائج المباريات تهزّ كرة القدم التشيكية

24 مارس 2026 16:45

 
براغ (د ب أ)
نفّذت الشرطة التشيكية عملية مداهمة واسعة النطاق للاشتباه في التلاعب بنتائج المباريات والاحتيال في المراهنات في كرة القدم، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، حسبما أفاد مكتب المدعي العام اليوم الثلاثاء.
وأوضح مكتب المدعي العام اليوم، أن عمليات تفتيش المنازل في مواقع مختلفة جارية حالياً، مشيراً إلى أن استجواب المشتبه بهم لا يزال مستمراً، ووصف موقع (آي سبورت سي زد) الإخباري، العملية بأنها «أكبر مداهمة شرطية في تاريخ كرة القدم التشيكية».
وعقد اتحاد كرة القدم التشيكي اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارته، فيما قال رئيسه ديفيد تروندا، إن الاتحاد يتعاون مع المحققين منذ البداية، علماً بأن لجنة الأخلاقيات فتحت 47 تحقيقاً تأديبياً. وأكد تروندا قائلاً: «أبذل قصارى جهد لضمان القضاء على مافيا المراهنات من الرياضة التشيكية».
وتردد أن أكثر من 40 لاعباً ومسؤولاً وحكماً وممثلاً للأندية، من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الأولى، متورطون في القضية، كما طالت الواقعة مسابقات الشباب أيضاً. وأفاد تقرير الموقع التشيكي بأن المداهمات سبقتها ثلاث سنوات من التحقيقات، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، وكذلك الإنتربول، حيث تتعلق القضية بمباريات مشبوهة منذ عام 2023.

الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء التشيك أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
