سان جيرمان يطلب تأجيل مواجهة لانس الحاسمة في الدوري الفرنسي



باريس (أ ب)

أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في تأجيل مباراته الحاسمة على لقب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم ضد لانس. ويأتي طلب سان جيرمان في ظل وقوع اللقاء، بين مباراتي فريق العاصمة الفرنسية ضد ليفربول الإنجليزي في ذهاب وإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفض لانس تأجيل المباراة المقررة على ملعبه 11 أبريل المقبل، معللاً ذلك بأن الدوري الفرنسي سيهبط إلى الدرجة الأدنى «لتحقيق طموحات بعض الأطراف في المسابقات الأوروبية». ومن المتوقع صدور قرار من رابطة الدوري الفرنسي، بعد غدٍ الخميس، وقد سبق للرابطة أن اتخذت قرارات لمساعدة فرقها في المسابقات الأوروبية.

ويشهد الدوري الفرنسي منافسة ملتهبة على اللقب خلال الموسم الحالي، حيث يتأخر لانس بفارق نقطة واحدة فقط عن باريس سان جيرمان (المتصدر)، مع العلم أنه لعب مباراة أكثر. وتشكّل هذه المباراة عقبة كبيرة لباريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي من المقرر أن يستضيف ليفربول قبلها بثلاثة أيام، حيث من المقرر أن يخوض لقاء الإياب على ملعب (أنفيلد) بعد ذلك بثلاثة أيام.