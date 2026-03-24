الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب القوى يشارك في «عربية تونس»

24 مارس 2026 17:45

 
تونس (وام)

يشارك منتخب ألعاب القوى، في النسخة الـ21، من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقررة إقامتها في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل، وأعلنت الجامعة التونسية لألعاب القوى، اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث.
وأكد الدكتور الطاهر الزارعي، رئيس الجامعة، أن التنسيق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى أسفر عن إدراج البطولة ضمن الروزنامة الدولية، لتكون محطة تأهيلية لبطولة العالم لأقل من 20 عاماً، المقررة صيف 2026 في الولايات المتحدة الأميركية، ما يمنحها بعداً دولياً إضافياً.
ونوّه إلى تشكيل لجنة عليا تضم كفاءات تونسية متخصّصة، مع توزيع دقيق للمهام، وعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية حول الجوانب التنظيمية، لضمان تنظيم بطولة بمستوى تطلعات الأسرة الرياضية العربية.
وكشف عن برامج متزامنة مع الحدث تتضمن دورات تدريبية للحكام والمدربين، في مجالات مكافحة المنشطات، ومنح شهادات معترف بها دولياً للمشاركين، وتسهيل إجراءات التأشيرات في مطار تونس قرطاج الدولي، داعياً إلى مشاركة واسعة من الاتحادات العربية، لتعزيز تطور اللعبة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©