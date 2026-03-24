مدرب النرويج عن أوديجارد: «لا داعي لسفره الآن»



لندن (د ب أ)

صرح ستالي سولباكن، مدرب منتخب النرويج لكرة القدم، بأن مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، يشعر «بإحباط شديد وغضب» بسبب تعرض إصابته لانتكاسة جديدة.

واضطر أوديجارد للغياب عن الملاعب منذ الفوز على توتنهام في 22 فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الركبة، أجبرته على عدم المشاركة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا التي فاز فيها أرسنال على باير ليفركوزن الألماني، وكذلك المباراة النهائية لكأس الرابطة التي خسرها الفريق اللندني أمام مانشستر سيتي.

وشدد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قبل انطلاق نهائي كأس الرابطة، الذي أقيم بملعب ويمبلي، على أن النادي لن يخاطر بعودة أوديجارد مبكراً، حيث يسعى لتسريع عملية إعادة تأهيله. وغاب أوديجارد عن منتخب النرويج بتصفيات كأس العالم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، والتي تضمنت فوزاً ساحقاً خارج ملعبه بنتيجة 4 / 1 على إيطاليا، حيث صعدت النرويج للمونديال المقبل، بعدما اعتلت صدارة المجموعة التاسعة بسجل مثالي من مبارياتها الثماني.

وسيغيب أوديجارد مرة أخرى عن منتخب بلاده في المباراتين الوديتين ضد هولندا وسويسرا هذا الشهر. وصرح سولباكن لصحيفة (داجبلاديت) النرويجية، اليوم الثلاثاء: «إنه محبط للغاية وغاضب. لم يشارك منذ فوزنا على مولدوفا 11 / 1 (في سبتمبر الماضي). هذه كانت آخر مباراة دولية له».

أضاف المدير الفني لمنتخب النرويج: «لم يكن أوديجارد حاضراً في الملعب ضد إسرائيل أو إستونيا أو إيطاليا. من الواضح أن هذا الأمر يؤلمه». واستبعد سولباكن إمكانية انضمام قائد منتخب النرويج أوديجارد إلى معسكر الفريق في العاصمة الهولندية أمستردام أو المشاركة في مباراة الأسبوع المقبل ضد سويسرا في أوسلو.

أشار سولباكن: «الآن، لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع، أو أسبوعين ونصف الأسبوع، قبل أن يلعب أرسنال مجدداً. أعتقد أن انضمام مارتن إلى تشكيلة فريقه حينها سيكون هدفاً له. إنه أمر ممكن». واختتم سولباكن تصريحاته قائلاً «لا داعي لسفره الآن.. يجب عليه التدرب مع أرسنال. إذا أراد استغلال يوم إجازته للحضور، فمرحباً به، لكن هذا ليس ضمن خططنا».