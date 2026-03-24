سلطان بن حمدان يشهد تحديات اللقايا في «ختامي المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، منافسات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، واقيمت ضمن الفترة المسائية 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، فيما بلغ عدد المطايا التي شاركت في الفترتين الصباحية والمسائية 2078 مطية.

وتوجت «الجزيره» لناجي مسفر صالح الرزق العجمي بكأس اللقايا الأبكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 7:24:0 دقيقة، وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزتها المالية مليون درهم إلى «قماري» لراشد سعيد محمد الكمده، الذي سجل توقيتاً قدره 7:21:9 دقيقة.

وفي أشواط المحليات، حسمت «الطياره» لسعيد جابر عبدالله محمد كأس اللقايا البكار المحليات والجائزة المالية مليون درهم بعد أن سجلت 7:17:4 دقيقة، بينما انتزع «حفلان» لأحمد شاهين خلفان المزروعي بندقية اللقايا الجعدان المحليات وجائزتها المالية 800 ألف درهم مسجلاً 7:14:1 دقيقة.

وأهدت «همس» مالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي كأس اللقايا البكار للإنتاج والجائزة المالية 1.5 مليون درهم بعدما سجلت 7:14:7 دقيقة، وكانت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزتها المالية مليون درهم من نصيب «مدوخ» لمحمد علي حمد علي المري، والذي أنهى الشوط بتوقيت بلغ 7:15:7 دقيقة.

توج الفائزين الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بحضور علي سعيد بن سرود التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

وفي الفترة الصباحية ركضت نجائب الأصايل على مدار 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وافتتحت «الذيبه» لمحمد أحمد سعيد بن حلوه النتائج بفوزها بناموس الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات للإنتاج بتوقيت بلغ 7:17:8 دقيقة.

وكان الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات للإنتاج من نصيب «منحاف» لـ سعيد محمد علي سعيد أبوشارب بزمن قدره 7:13:8 دقيقة، وكسب «شرط» لمطر محمد بالعفاري المنصوري صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 7:13:6 دقيقة.

وسجل «السلع» لأحمد مسري سالم بالعرطي أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بالشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، حيث قطع المسافة في زمن بلغ 7:12:0 دقيقة.