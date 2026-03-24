5 مدربين مواطنين ينافسون على «كحيلة كلاسيك» في كأس دبي العالمي



دبي (وام)



ينافس 5 مدربين مواطنين للفوز بلقب شوط دبي «كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 2000 متر رملي، الذي تبلغ جوائزه مليون دولار، في أمسية كأس دبي العالمي يوم 28 الجاري على مضمار ميدان.

ويمثل «دبي كحيلة كلاسيك» دافعاً للمدربين مصبح المهيري، وأحمد بن حرمش، وحمد علي المرر، وماجد الجهوري، وسيف المرر، لوضع بصمة في السباق العالمي، تضاف إلى رصيد إنجازاتهم في البطولات المختلفة.

وعبر المدرب ماجد الجهوري المشارك مع الجوادين «مراد»، و«طارق» لياس للسباقات، عن أمله في الفوز برغم المنافسة القوية والشرسة المتوقعة، مشيراً إلى أن الجواد«مراد» جاهز بقوة للتحدي العالمي.

وتوقع الجهوري أن تنحصر المنافسة على لقب الشوط بين خيول عدة، أبرزها «مراد» و«فيرست كلاس»، و«مبيد»، مع إمكانية وجود مفاجآت؛ نظراً للرغبة المشتركة من جميع المشاركين في الفوز بالمركز الأول.

وأكد المدرب مصبح المهيري المشارك مع «فيزهر»، أن السباق مفتوح أمام جميع الخيول للمنافسة على المركز الأول في هذا السباق العالمي، آملاً التوفيق للملاك والمدربين المواطنين في الوصول إلى المراكز الأولى.

من جهته، أوضح المدرب حمد المرر أنه يتطلع مع الجواد «جو ستار» للمنافسة على المراكز الأولى في حدث عالمي واستثنائي يجمع أفضل الملاك والمدربين والفرسان والخيول، بعد مراحل من الاستعدادات للسباق، مشيداً بالتجهيزات الكبيرة من اللجنة المنظمة حتى يجسد النجاح مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في استضافة الفعاليات العالمية.