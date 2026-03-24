كيميتش قائد ألمانيا: لسنا بين المرشحين الأوفر حظاً في المونديال

24 مارس 2026 20:00

 

ألمانيا (د ب أ)
قال يوشوا كيميتش قائد منتخب ألمانيا، أن تجاربه السابقة المحبطة في كأس العالم حتى الآن لن تشتت تفكيره، مطالباً بتركيز شديد من زملائه خلال النسخة المقبلة، وبدأ منتخب ألمانيا تجمعه لخوض ودية تحضيرية استعداداً لكأس العالم، حيث يلاقي سويسرا يوم الجمعة، ثم يواجه غانا بعد 3 أيام في شتوتجارت، وستكون هذه آخر التجارب الودية قبل إعلان القائمة المبدئية للمونديال الذي يقام في يونيو ويوليو المقبلين بأميركا الشمالية.
وودع منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات من قبل، آخر نسختين للمونديال من دور المجموعات. وقال كيميتش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «في النهاية ما يهم هو ما نقدمه في الملعب، حتى أن أفضل قائمة في العالم لا تضمن الفوز بالألقاب».
وأضاف: «في 2018 ربما كنا أفضل قائمة في العالم، ونعرف كيف ما آلت الأمور إليه، وبالتالي، ليس مهم أن تمتلك أفضل قائمة في العالم، لكن في النهاية أن يكون لديك الفريق الأفضل في الملعب على مستوى العالم».
وتابع: «يجب على الجميع الآن أن يكرسوا أنفسهم لذلك الهدف، والحقيقة هي أننا لسنا من بين المرشحين الأوفر حظاً».

