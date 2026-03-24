الأهلي و الزمالك.. قمة ساخنة في الدوري المصري مطلع مايو المقبل



القاهرة (د ب أ)

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء تعديلاً جديداً على جدول مرحلة الحسم في مسابقة الدوري المحلي، وذلك في أعقاب خروج فريقي الأهلي وبيراميدز من دوري أبطال أفريقيا وخروج المصري من كأس الكونفدرالية.

تنطلق مباريات هذه المرحلة يوم الاثنين 6 أبريل بلقاء يجمع بين المصري والزمالك، وفي اليوم التالي يلتقي انبي وبيتروجيت، وسيراميكا كليوباترا والأهلي. أما الجولة الثانية فتقرر إقامتها بالكامل في يوم 11 أبريل، حيث يلتقي بيراميدز مع المصري، وانبي مع سيراميكا كليوباترا، والأهلي مع بتروجيت.

تستمر المنافسات في الجولة الثالثة التي تشهد لقاء المصري وانبي، وبتروجيت وسيراميكا يوم الأربعاء 22 أبريل، بينما يصطدم الزمالك مع بيراميدز في اليوم التالي. وفي يوم الاثنين 27 أبريل تقام الجولة الرابعة بلقاءات تجمع بتروجيت مع المصري، والزمالك مع انبي، وبيراميدز مع الأهلي.

حددت الرابطة يوم الجمعة أول مايو موعدا للجولة الخامسة التي تشهد مواجهات بين بيراميدز وانبي، وسيراميكا كليوباترا مع المصري، ولقاء القمة بين الزمالك والأهلي. وتختتم المسابقة بالجولة الأخيرة يوم 5 مايو، حيث يلتقي بتروجيت والزمالك، والأهلي وانبي، وسيراميكا وبيراميدز.