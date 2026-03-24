صراع العمالقة يشتعل مبكراً في تدريبات كأس دبي العالمي للخيول



دبي (وام)

تتواصل حالياً على مضمار ميدان، تحضيرات نخبة خيول العالم للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي المقررة السبت المقبل، وسط طموحات كبيرة ومنافسة مرتقبة على الألقاب الكبرى في مختلف الأشواط.

ويبرز الجواد «ميدان» كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس دبي العالمي، بعد فوزه اللافت في تحدي آل مكتوم «جروب 2» خلال أمسية «السوبر ساترداي»، إثر تحول ناجح من الأرضية العشبية إلى الرملية، محققاً انتصاراً كبيراً بفارق مريح، ما عزز حظوظه رغم قوة المنافسة المرتقبة.

وأكد المدرب إد كريسفورد، جاهزية الجواد، مشيراً إلى أن التحدي سيكون صعباً في ظل مشاركة نخبة خيول الأرضية الرملية، إلا أن «ميدان» يدخل السباق بمعنويات عالية بعد نتائجه الأخيرة.

كما يبرز «تاب ليدر» بإشراف المدرب دوج واتسون، بعد نتائجه المتطورة هذا الموسم، إلى جانب حامل اللقب «هيت شو»، الساعي للاحتفاظ باللقب، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى الجواد «فوريفر يونغ» الطامح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

وفي سباق «دبي شيماء كلاسيك»، يواجه «ويست ويند بلوز» تحدياً قوياً أمام مجموعة من أبرز الخيول العالمية، فيما يتصدر «كالانداغان» قائمة المرشحين، إلى جانب «إثيكال دايموند» و«جيافيلوتو».

وتبرز في «دبي تيرف»، آمال الجواد الياباني «غايا فورس» لتحقيق أول ألقابه من الفئة الأولى، بعد سلسلة من النتائج القوية، في وقت يدخل فيه «قدوة» السباق بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصارين مهمين هذا الموسم.

أما في «دبي جولدن شاهين»، فيسعى الجواد المخضرم «كولور أب» للظهور بصورة مميزة رغم صعوبة المنافسة، بينما يبرز «ميدلاند موني» كأحد الخيول الواعدة القادرة على تحقيق مفاجأة.

وتتجه الأنظار في «الإمارات ديربي»، إلى الجواد «رمّاس» بعد تطور مستواه مؤخراً، فيما يشهد سباق «القوز سبرينت» مشاركة قوية يتقدمها «كفر أب» و«مربان».

وتعكس هذه المشاركة العالمية الواسعة المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في رياضة سباقات الخيل، وقدرتها على استقطاب أفضل الخيول والمدربين والفرسان، بما يعزز من مكانة كأس دبي العالمي كأحد أهم الأحداث في أجندة السباقات الدولية.