انسحاب لوكاكو من تشكيلة بلجيكا استعداداً لكأس العالم

بروكسل (رويترز)
انسحب روميلو لوكاكو هداف بلجيكا من تشكيلة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ليغيب عن مباراتين وديتين في أتلانتا وشيكاجو استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2026، واختار لوكاكو (32 عاماً)، الذي سجل 89 هدفاً في 124 مباراة دولية، التركيز على لياقته البدنية، وسيغيب عن مباراة السبت ضد الولايات المتحدة ومباراة ودية أخرى ضد المكسيك.
وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان يوم الثلاثاء «يفضل روميلو التدريب في الفترة المقبلة بهدف تحسين لياقته البدنية».
وعانى لوكاكو من الإصابات هذا الموسم ولم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات مع نابولي.
وكانت المشاركة الأخيرة له مع المنتخب عندما سجل هدفاً في الفوز 4-3 على ويلز في تصفيات كأس العالم في بروكسل في يونيو، قبل أن يغيب عن آخر ست مباريات دولية لبلجيكا.