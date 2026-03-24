انسحاب لوكاكو من تشكيلة بلجيكا استعداداً لكأس العالم

24 مارس 2026 20:49

 

بروكسل (رويترز)
انسحب روميلو لوكاكو ​هداف بلجيكا من تشكيلة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة هذا ⁠الأسبوع ليغيب عن مباراتين وديتين ​في أتلانتا وشيكاجو استعداداً ​لكأس ‌العالم لكرة ⁠القدم ​2026، واختار لوكاكو (32 عاماً)، الذي سجل 89 هدفاً في 124 مباراة دولية، التركيز ‌على لياقته البدنية، وسيغيب ‌عن مباراة السبت ضد الولايات المتحدة ومباراة ودية أخرى ​ضد المكسيك.
وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان يوم الثلاثاء «يفضل روميلو التدريب في الفترة المقبلة ‌بهدف تحسين لياقته ​البدنية».
وعانى لوكاكو من الإصابات هذا الموسم ولم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات ​مع ‌نابولي.
وكانت ⁠المشاركة ‌الأخيرة ‌له مع المنتخب عندما سجل هدفاً ⁠في الفوز 4-3 على ويلز ​في تصفيات كأس العالم في بروكسل في يونيو، قبل أن يغيب عن آخر ست مباريات ​دولية لبلجيكا.

أخبار ذات صلة
كيميتش قائد ألمانيا: لسنا بين المرشحين الأوفر حظاً في المونديال
مدرب النرويج عن أوديجارد: «لا داعي لسفره الآن»
روميلو لوكاكو
منتخب بلجيكا
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
الرياضة
«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان
اليوم 11:20
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
الرياضة
بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة
اليوم 11:05
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي والصمود
اليوم 10:55
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
الرياضة
«هيت شو».. الباحث عن المجد في كأس دبي العالمي
اليوم 10:43
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
الرياضة
«دبي فيوتشر» جاهز للدفاع عن اللقب في كأس دبي العالمي
اليوم 10:38
