انسحاب لوكاكو من تشكيلة بلجيكا استعداداً لكأس العالم

بروكسل (رويترز)

انسحب روميلو لوكاكو ​هداف بلجيكا من تشكيلة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة هذا ⁠الأسبوع ليغيب عن مباراتين وديتين ​في أتلانتا وشيكاجو استعداداً ​لكأس ‌العالم لكرة ⁠القدم ​2026، واختار لوكاكو (32 عاماً)، الذي سجل 89 هدفاً في 124 مباراة دولية، التركيز ‌على لياقته البدنية، وسيغيب ‌عن مباراة السبت ضد الولايات المتحدة ومباراة ودية أخرى ​ضد المكسيك.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان يوم الثلاثاء «يفضل روميلو التدريب في الفترة المقبلة ‌بهدف تحسين لياقته ​البدنية».

وعانى لوكاكو من الإصابات هذا الموسم ولم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات ​مع ‌نابولي.

وكانت ⁠المشاركة ‌الأخيرة ‌له مع المنتخب عندما سجل هدفاً ⁠في الفوز 4-3 على ويلز ​في تصفيات كأس العالم في بروكسل في يونيو، قبل أن يغيب عن آخر ست مباريات ​دولية لبلجيكا.