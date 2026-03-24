هالاند يشتري أغلى كتاب في النرويج ويقدمه هدية

برلين (د ب أ)

قام النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بشراء أغلى كتاب في تاريخ بلاده. وقام اللاعب برفقة والده ألف آنجي بشراء 1549 نسخة من سلسلة كتب سنوري ستورلوسون مقابل 3ر1 مليون كورنة نرويجية (000ر134 ألف دولار) في ديسمبر، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية. لكن اللاعب لا ينوي الاحتفاظ بها.

وقال هالاند في بيان صادر عن بلدية تايم مسقط رأسه اليوم الثلاثاء: «لم أكن قارئا نهما قط». وسلم هالاند كتابه الآن إلى البلدية بشكل دائم، وتحديدا إلى مكتبة مدينة براين التي نشأ فيها. لكن مهاجم مانشستر سيتي وضع شرطا واحدا.

ونقلت البلدية عن هالاند قوله: «أريد أن يبقى الكتاب معروضا دائما ليقرأ الناس عن أبناء مدينتي، براين ويارن». وأضاف: «من الأسهل تنمية حب القراءة

عندما تجد نفسك في الشخصيات الموصوفة».

وتابع هالاند: «أعيش حلمي، لكن للأسف هذا الحلم مقتصر على القليل، لقد رأيت كيف تمكن الكتب الكثيرين من الحلم وتحقيق أحلامهم». وسيرتبط الكتاب بمسابقة قراءة في مدارس البلدية خلال العام الدراسي المقبل، وستكون الجائزة زيارة إلى ملعب أوليفال في أوسلو لحضور مباراة يشارك فيها هالاند مع منتخب النرويج.