الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالاند يشتري أغلى كتاب في النرويج ويقدمه هدية

هالاند يشتري أغلى كتاب في النرويج ويقدمه هدية
24 مارس 2026 22:12

 

برلين (د ب أ)
قام النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بشراء أغلى كتاب في تاريخ بلاده. وقام اللاعب برفقة والده ألف آنجي بشراء 1549 نسخة من سلسلة كتب سنوري ستورلوسون مقابل 3ر1 مليون كورنة نرويجية (000ر134 ألف دولار) في ديسمبر، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية. لكن اللاعب لا ينوي الاحتفاظ بها.
وقال هالاند في بيان صادر عن بلدية تايم مسقط رأسه اليوم الثلاثاء: «لم أكن قارئا نهما قط». وسلم هالاند كتابه الآن إلى البلدية بشكل دائم، وتحديدا إلى مكتبة مدينة براين التي نشأ فيها. لكن مهاجم مانشستر سيتي وضع شرطا واحدا.
ونقلت البلدية عن هالاند قوله: «أريد أن يبقى الكتاب معروضا دائما ليقرأ الناس عن أبناء مدينتي، براين ويارن». وأضاف: «من الأسهل تنمية حب القراءة
عندما تجد نفسك في الشخصيات الموصوفة».
وتابع هالاند: «أعيش حلمي، لكن للأسف هذا الحلم مقتصر على القليل، لقد رأيت كيف تمكن الكتب الكثيرين من الحلم وتحقيق أحلامهم». وسيرتبط الكتاب بمسابقة قراءة في مدارس البلدية خلال العام الدراسي المقبل، وستكون الجائزة زيارة إلى ملعب أوليفال في أوسلو لحضور مباراة يشارك فيها هالاند مع منتخب النرويج.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©