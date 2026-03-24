«الأبيض» يؤدي تدريبه الأول في استاد مدينة زايد

معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بأبوظبي، ضمن مرحلة جديدة من التحضير، تحت قيادة الروماني كوزمين، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، في قائمة تجمع بين الخبرة والتجديد، وتعكس توجّهاً واضحاً لإعادة تشكيل هوية «الأبيض» على المستويين البدني والفني.

شهد اليوم الأول للتجمع، أمس الأول، تدريبات مكثفة على استاد مدينة زايد بالعاصمة أبوظبي، وسط تركيز على الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة للجوانب البدنية التي سيتم تكثيفها بداية من اليوم، في خطوة تعكس رؤية الجهاز الفني برفع معدلات الجاهزية، خاصة في ظل ضغط المباريات وقوة النّسق التنافسي الحالي للاعبين القادمين من المنافسات المحلية.

وسيكتفي الجهاز الفني بتدريبات يومية لزيادة الانسجام والتجانس، من دون خوض تجارب دولية ودية، فيما تضم القائمة أسماء بارزة في مختلف الخطوط، بداية من علي خصيف وعادل الحوسني في حراسة المرمى، مروراً بخط دفاع يتواجد فيه خليفة الحمادي ومحمد ربيع وجلاوبير ليما، وصولاً إلى وسط وهجوم متنوع يضم علي صالح ويحيى نادر ومامادو كوليبالي، إضافة إلى العناصر الهجومية الجديدة.





واستدعى كوزمين، اللاعب سهيل النوبي من بني ياس، ليحل في القائمة بدلاً من ماركوس ميلوني لاعب الجزيرة، بداعي الإصابة، وتضم قائمة الـ24 لاعباً في المعسكر الحالي الأسماء التالية، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني لحراسة المرمى، وبدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جلاوبير ليما، ساشا، محمد ربيع، سهيل النوبي، ليوناردو أميسيميكو، خليفة الحمادي للدفاع، وللوسط كل من يحيى نادر، نيكولاس خيمنيز، عصام فايز، مامادو كوليبالي، محمد عباس، عبدالله حمد، علي صالح، بالا، وللهجوم، برونو أوليفيرا، يوري سيزار، عثمان كمارا، حارب عبدالله، يحيى الغساني.

وتتجه الأنظار نحو الثلاثي بالا، يوري سيزار، وعثمان كامارا، باعتبارهم مفاتيح التحول الهجومي في المرحلة المقبلة، وتؤكد أرقام الدوري أن هذه الاختيارات لم تأتِ من فراغ، حيث سجّل يوري سيزار 7 أهداف، ليضع نفسه ضمن قائمة أبرز الهدافين، بينما ساهم بالا بـ5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ما يعكس تأثيره المباشر في الثلث الأخير.



مرحلة جديدة

يمثّل معسكر أبوظبي مرحلة جديدة في مشروع المنتخب الوطني، عنوانها ضخ دماء جديدة، وبناء منظومة هجومية أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، وبين قوة الأسماء وخيارات المدرب، يبقى الرهان الحقيقي على سرعة الانسجام، وقدرة «الأبيض» على ترجمة هذه الأرقام إلى نتائج داخل الملعب.