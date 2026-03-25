بعد الرحيل عن أنفيلد.. مفاجأة في وجهة صلاح المقبلة

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله الرسمي عن نادي ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، مسدلاً الستار على واحدة من أعظم الحقبات الفردية في تاريخ النادي الحديث، في خطوة أثارت موجة واسعة من المشاعر والتكهنات حول مستقبله.

وجاء إعلان صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، عبر فيديو مؤثّر نشره على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن لحظة الوداع قد حانت، قائلاً: «للأسف، جاء هذا اليوم، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم»، مضيفاً أن النادي والمدينة والجماهير أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من حياته.

النادي بدوره أكد التوصل إلى اتفاق ينهي مسيرة اللاعب التي امتدت تسع سنوات منذ انضمامه في 2017 قادماً من روما، رغم تجديد عقده قبل أقل من عام. وأوضح ليفربول أن قرار الإعلان المبكر جاء احتراماً للجماهير وحرصاً على الشفافية.

وخلال مسيرته، رسّخ صلاح مكانته كأحد أعظم لاعبي «الريدز»، بعدما خاض 435 مباراة سجّل خلالها 255 هدفاً، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي. كما تُوِّج بأربعة أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي، ونال جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الموسم الماضي.

وعلى صعيد البطولات، كان صلاح أحد أبرز أعمدة الفريق في تحقيق دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي مرتين، إلى جانب كأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، في حقبة أعادت ليفربول إلى قمة الكرة الأوروبية.

وفي رسالته الوداعية، خصّ صلاح الجماهير بكلمات مؤثّرة، مؤكداً أن دعمهم في أفضل وأسوأ اللحظات سيبقى راسخاً في ذاكرته، مضيفاً: «لن أسير وحدي أبداً».

ورغم هذا الختام العاطفي، لم يكن الطريق إلى القرار مفروشاً بالهدوء، إذ كشفت تصريحات سابقة للاعب عن توترات مع المدرب أرني سلوت، خاصة بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في بعض المباريات، وهو ما اعتبره «مخيّباً للآمال» بعد سنوات من العطاء.

ورغم تحسُّن العلاقة لاحقاً، فإن قرار الرحيل أصبح نهائياً، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسيرة النجم المصري. وتشير التوقعات إلى اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الهلال، فيما يظهر خيار الانتقال إلى الدوري الأميركي عبر نادي سان دييجو كوجهة محتملة، بينما بدأت السوشيال ميديا التابعة للنادي الأهلي في مصر، المطالبة بالتعاقد مع محمد صلاح، عبر رسائل وُجهت للملياردير المصري ياسين منصور، التي طالبته الجماهير بالتعاقد مع صلاح لتعويض إخفاق الخروج من دوري الأبطال أمام الترجي، فيما أشارت مصادر مقربة من اللاعب أن وجهته المقبلة ستكون مفاجأة غير متوقعة.

وبينما تتجه الأنظار إلى خطوته المقبلة، يبقى إرث محمد صلاح في ليفربول راسخاً، كلاعب لم يكتفِ بالأرقام والبطولات، بل صنع هوية كاملة لفريق عاد إلى القمة على أكتاف «الملك المصري».