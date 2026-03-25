«ملف المستقبل» على طاولة إنتر وميلان

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأت مدينة ميلانو رسمياً تنفيذ أولى الخطوات العملية نحو إنشاء ملعب «سان سيرو» الجديد، بعد إطلاق عملية التقييم البيئي، في خطوة تُعد أساسية ضمن مسار الموافقات اللازمة قبل الشروع في أي مشروع إنشائي ضخم.

وتُعد هذه المرحلة بداية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ستقود في النهاية إلى منح الضوء الأخضر لانطلاق أعمال البناء، وسط ترقُّب كبير من ناديي ميلان وإنتر، اللذين يقفان خلف المشروع الطموح، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في نقل نفق طرق مجاور، وبناء الملعب الجديد، إلى جانب الهدم الجزئي لملعب «سان سيرو» الحالي، المعروف أيضاً باسم «جوزيبي مياتزا». ومن المنتظر أن تخضع هذه الخطوات لمراجعة واعتماد السلطات الإقليمية قبل بدء التنفيذ الفعلي.

أما خطة التطوير الشاملة للمنطقة المحيطة، فستُنفذ على مرحلتين، حيث سيتم بعد الانتهاء من بناء الملعب الجديد، الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل إعادة تأهيل الجزء المتبقي من الملعب القديم، إلى جانب إنشاء مرافق تجارية حديثة ومساحات خضراء واسعة.

وتتضمن الرؤية المستقبلية تخصيص نحو 80 ألف متر مربع من الحدائق العامة، سيتم تسليمها لاحقاً إلى المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع البيئي وتوفير مساحات مفتوحة لسكان ميلانو.

ويأتي هذا المشروع بعد بيع الملعب والمنطقة المحيطة به إلى شركة مملوكة بالكامل لناديي ميلان وإنتر، في خطوة تعكس جدية الطرفين في المُضي قُدماً نحو بناء منشأة عصرية تواكب تطلعات كرة القدم الحديثة، وتعمل السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الإقليمية على استكمال إجراءات الموافقة في الوقت المناسب، تمهيداً لانطلاق أعمال البناء خلال النصف الثاني من عام 2027، إيذاناً ببدء حقبة جديدة لأحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم.