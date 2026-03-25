إيطاليا لفك العقدة مع «المغامر جاتوزو»!

معتز الشامي (أبوظبي)

منذ فوز إيطاليا بكأس العالم للمرة الرابعة عام 2006، كان سجلّها في أكبر بطولة لكرة القدم مخيّباً للآمال، ورغم فوزها ببطولة أمم أوروبا المؤجّلة عام 2021، إلا أن إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم منذ عام 2014.

وكُلف جينارو جاتوزو، لاعب خط الوسط من منتخب 2006، والذي درّب 10 أندية خلال 12 عاماً، بمهمة إنهاء هذا الانتظار الطويل والعودة إلى أكبر محفل كروي، ويقود جاتوزو فريقه لمواجهة إيرلندا الشمالية في مباراة نصف نهائي فاصلة غداً الخميس، حيث سيواجه الفائز منتخب ويلز أو البوسنة والهرسك يوم 31 مارس للتأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكد المنتخب الإيطالي يخوض مباراته الأولى في سعيه للتأهل لكأس العالم 2026، حتى أُقيل لوتشيانو سباليتي من منصبه كمدرب في يونيو 2025.

وكان سباليتي قد قاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي قبل توليه تدريب المنتخب، وقد تم النظر في تعيين كلاوديو رانييري، لكن المفاوضات لم تتقدم، واعتُبر لاعب خط وسط ميلان السابق جاتوزو الخيار الأكثر واقعية.

وقبل سباليتي، قاد روبرتو مانشيني، صاحب الإنجازات المتعددة، إيطاليا إلى الفوز بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، لكنه غاب عن كأس العالم 2022 بعد هزيمة مفاجئة في الملحق أمام مقدونيا الشمالية.

وترك منصبه في عام 2023 في ظروف غامضة، قبل أن ينتقل بسرعة إلى المملكة العربية السعودية، ومنذ توليه تدريب سيون السويسري عام 2013، عمل جاتوزو مع، باليرمو، وأوفي كريت البوناني، وبيزا، وميلان، وفالنسيا، ومرسيليا، وهايدوك سبليت الكرواتي. لكن لم تستمر ولايته في أي منها أكثر من عامين. وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي عام 2020.

ويبلغ سجلُّ جاتوزو حالياً 5 انتصارات من 6 مباريات، لكن ذلك لم يكن كافياً للتأهل المباشر لكأس العالم 2026، حيث خسر أمام النرويج متصدرة المجموعة، وفشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم في النسختين الأخيرتين، بعد خسارتها في الملحق أمام السويد ومقدونيا الشمالية.

وقبل مباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة ضد إيرلندا الشمالية، حاول جاتوزو تنظيم معسكر تدريبي، لكن لأسباب مختلفة، لم يُكتب له النجاح.

وبدلاً من ذلك، قام بزيارة جميع اللاعبين في تشكيلته الموسعة، من أولئك الموجودين في إنجلترا وإيطاليا، وصولاً إلى قطر والمملكة العربية السعودية.

ويأمل جاتوزو، المعروف بشغفه الكبير في الملعب، أن يستغل هذه الروح الجماعية والنهج الشخصي لتغيير مسار إيطاليا تحت قيادته، وبعد خيبة أملهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 و2022، يواجه المنتخب الإيطالي طريقاً شاقاً آخر نحو النهائيات.

لم يسبق لأي منتخب فائز بكأس العالم أن غاب عن النهائيات 3 مرات متتالية، وعلى إيطاليا أن تسلك الطريق الصعب لتجنُّب تكرار هذا الرقم السلبي التاريخي.

يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإيرلندي الشمالي في بيرجامو، يوم 26 مارس، في مباراة يُعتبر الأوفر حظاً للفوز بها، ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائزة من مواجهة ويلز أو البوسنة والهرسك، في سعيه للتأهل إلى النهائيات، إذ سينضم إلى كندا (البلد المضيف)، وسويسرا، وقطر في المجموعة الثانية.