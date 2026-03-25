قرعة «نخبة آسيا» تضع الوحدة في مواجهة صعبة وشباب الأهلي في الطريق الأسهل

معتز الشامي (أبوظبي)

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمقرّه في كوالالمبور، صباح اليوم، مراسم قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي تستضيفه جدة أواخر أبريل المقبل، والتي أسفرت عن مواجهات قوية، ستدخلها الفرق المتأهلة إلى البطولة المجمعة التي تبدأ من الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها.

وتقام النهائيات بنظام التجمّع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل، ويشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، على أن تُلعب جميع المباريات السبع بنظام المباراة الواحدة، ويسبق الأدوار الإقصائية إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، والتي ستُقام أيضا بنظام المباراة الواحدة في جدة يومي 13 و14 أبريل.

ويمثّل دورينا كلٌّ من الوحدة وشباب الأهلي في دور الـ16 من البطولة، بحيث يلتقي الوحدة أمام الاتحاد السعودي، بينما يلتقي شباب الأهلي أمام تراكتور، وفي حالة فوز الوحدة على الاتحاد وتأهُّله إلى ربع النهائي، سيلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق.

بينما سيكون طريق شباب الأهلي أكثر سهولة بعض الشيء، ففي حال تأهله بالفوز على تراكتور الإيراني، سيلتقي في ربع النهائي بوريرام يونايتد التايلاندي الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الرابع بمنطقة الشرق.

أما عن باقي المواجهات التي أسفرت عنها القرعة، فسيواجه الفائز من مواجهة الهلال السعودي والسد القطري نظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي، وكان الهلال قد تصدّر ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب، في حين أنهى السد القطري المرحلة ذاتها في المركز الثامن، بينما جاء فيسيل كوبي في المركز الثاني على صعيد منطقة الشرق، فيما يلتقي الفائز من مواجهة حامل اللقب الأهلي السعودي والدحيل القطري، جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل. أما مباراتا الدور قبل النهائي، فتُقامان يومي 20 و21 أبريل، وسيُحسم اللقب الأهم على مستوى الأندية في القارة يوم 25 أبريل، عندما تُقام المباراة النهائية المرتقبة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.