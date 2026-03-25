الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
منتخب الشراع يعسكر في دبي استعداداً للألعاب الآسيوية

25 مارس 2026 14:24

أبوظبي (الاتحاد)
دخل المنتخب الوطني للشراع الحديث، لفئتي «إلكا 4» و«إلكا 6»، معسكراً في نادي زوارق شاطئ دبي، اعتباراً من 25 إلى 30 مارس الجاري، استعداداً للمشاركة في الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين، وبطولة «جراند سلام» في فرنسا.
وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين، حيث يتكون منتخب «إلكا 4» من الثلاثي: عبدالله الزبيدي، مروى الحمادي، واليازية الحمادي، فيما يضم منتخب «إلكا 6» كلاً من: سلطان العويس، محمد العويس، وضحى البشر.
ويشارك منتخب «إلكا 4» في الألعاب الآسيوية الشاطئية خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل المقبل، بينما يمثّل منتخب «إلكا 6» الإمارات في بطولة «جراند سلام»، المقررة من 18 إلى 25 من الشهر ذاته.
ويشرف على المعسكر المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الكابتن زهير اللباط، الذي أكد جاهزية العناصر الوطنية لخوض هذا التجمع الإعدادي، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة في البطولتين.
من جهته، أشار محمد العبيدلي، الأمين العام إلى أن الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، سخّر كافة الإمكانيات لضمان نجاح المعسكر في أفضل الظروف، بما يعزّز حضور المنتخب واستمرارية نتائجه الإيجابية في المشاركات الآسيوية والدولية.

