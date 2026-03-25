لابورتا يثير الجدل حول ميسي برسائل تُغضب الجماهير

25 مارس 2026 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)
عاد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لإثارة الجدل من جديد بعد تصريحات فسّرها قطاع واسع من الجماهير، على أنها تلميحات سلبية تجاه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في وقت يسعى فيه النادي لرسم ملامح مرحلة جديدة، بعد سنوات من التحولات الصعبة.
لابورتا، الذي جدّد ولايته حتى عام 2031 بعد فوزه بنسبة 68.18% من أصوات الأعضاء، دخل فترته الجديدة بدعم قوي، رغم استمرار الجدل المرتبط بقرارات سابقة، أبرزها رحيل ميسي في 2021، وفشل إعادته في 2023.
ورغم تأكيده أن العلاقة مع النجم الأرجنتيني لا تزال قائمة، وأنه «سيظل مرتبطاً ببرشلونة بأي شكل يختاره»، إلا أن نبرة حديثه الأخيرة أعادت فتح باب النقاش.
وركّز رئيس برشلونة بشكل لافت على رموز تاريخية أخرى في النادي، وعلى رأسهم يوهان كرويف، الذي وصفه بأنه «أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم»، وهو تصريح أشعل جدلاً واسعاً، خاصة في ظل المكانة الاستثنائية التي يحتلها ميسي في ذاكرة الجماهير.
ويظلّ إرث ميسي حاضراً بقوة في كل ما يتعلق بهوية برشلونة، فالنجم الأرجنتيني خاض 778 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 672 هدفاً، وقاد الفريق لحقبة ذهبية شهدت هيمنة محلية وتألقاً أوروبياً.
ورغم رحيله، لا تزال بصمته تؤثر على كل نقاش يتعلق بمستقبل النادي واتجاهاته.
الجدل لم يكن جديداً، إذ شهدت الحملة الانتخابية الأخيرة استدعاء اسم ميسي مراراً، مع انتقادات من المدرب السابق تشافي هيرنانديز لطريقة إدارة ملف عودته، في حين طالب منافس لابورتا، فيكتور فونت، اللاعب بالكشف عن موقفه، وهو ما لم يحدث.
ورغم تأكيد لابورتا احترامه لميسي، وطرحه فكرة تكريمه بمباراة خاصة وتمثال داخل النادي، فإن ردود فعل الجماهير على تصريحاته الأخيرة، تعكس حجم التأثير العاطفي الذي لا يزال يحمله اسم ميسي في كتالونيا، وبينما يسعى الرئيس لرسم مستقبل مختلف، تبقى مقارنة الحاضر بإرث ميسي حقيقة لا يمكن تجاوزها داخل برشلونة.

«قمة ناعمة» بين برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم
ثورة هجومية في برشلونة وتوريس أول الضحايا
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
